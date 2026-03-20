WhatsApp, la traduzione automatica dei messaggi arriva anche su iPhone: ecco le lingue supportate

Ecco come funziona e quali lingue saranno supportate.

Come funziona traduzione automatica dei messaggi WhatsApp

La funzione di traduzione manuale consente già di selezionare un messaggio o un aggiornamento di canale per visualizzarne il contenuto in un'altra lingua. Il sistema supporta diverse lingue e si basa sulle API di Apple, elaborando i dati direttamente sul dispositivo. In questo modo viene preservata la crittografia end-to-end, senza inviare contenuti a server esterni.

La nuova funzione di traduzione automatica dei messaggi su iOS

Con i prossimi aggiornamenti, WhatsApp punta a semplificare ulteriormente questo processo. Nella versione beta distribuita tramite TestFlight emergono riferimenti a una funzione che consente di tradurre automaticamente i messaggi ricevuti, senza intervento manuale. L'impostazione sarà accessibile dalle informazioni della chat, dove sarà possibile definire la lingua di origine e quella di destinazione.

Per funzionare, il sistema richiederà il download di pacchetti linguistici specifici, necessari per eseguire le traduzioni offline. Questa scelta permette di ottenere risultati immediati anche senza connessione Internet, mantenendo i contenuti all'interno del dispositivo. Il numero di lingue supportate arriva a 21:

Arabo

Olandese

Inglese (Regno Unito)

Inglese (Stati Uniti)

Francese (Francia)

Tedesco (Germania)

Hindi

Indonesiano

Italiano (Italia)

Giapponese

Coreano

Cinese mandarino (Cina continentale)

Cinese mandarino (Taiwan)

Polacco

Portoghese (Brasile)

Russo

Spagnolo (Spagna)

Thailandese

Turco

Ucraino

Vietnamita

La disponibilità può però variare in base alla versione del sistema operativo installato e le versioni più datate di iOS non includono tutti i pacchetti richiesti, ma nuovi aggiornamenti del sistema dovrebbero ampliare progressivamente la compatibilità.

Una volta attivata, la traduzione automatica verrà applicata ai messaggi ricevuti nelle chat selezionate, come già avviene su Android. Resterà comunque possibile visualizzare il testo originale o rimuovere la traduzione tramite le opzioni contestuali. Il funzionamento continuerà a basarsi sulle API di Apple, garantendo che i contenuti rimangano cifrati anche durante il processo.

La funzione sarà disponibile sia nelle conversazioni individuali sia nei gruppi, con alcune limitazioni. Nei gruppi, infatti, la traduzione automatica funzionerà correttamente solo se tutti i partecipanti utilizzano la stessa lingua. Messaggi inviati in lingue diverse non verranno tradotti, anche se teoricamente supportati. Al momento non è prevista l'estensione della funzione ai canali.