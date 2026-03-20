Apple potrebbe spedire il suo iPhone pieghevole a dicembre, iPhone 18 Plus o Air 2 previsti per il 2027

Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere presentato a settembre di quest'anno, quindi non è una vera e propria novità. Tuttavia, emergono nuove indiscrezioni sulle tempistiche di spedizione effettive, nonché sull'arrivo di un altro prodotto specifico. Ovviamente chiariamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela.
Spedizioni a dicembre
L'analista Tim Long ha riferito che, secondo quanto riportato da fonti interne alla catena di approvvigionamento, il modello base iPhone 18 verrà presentato a marzo del 2027, quindi non a settembre di quest'anno. Vi abbiamo parlato diverse volte di questo cambio di strategia volto a diversificare la lineup e le presentazioni. Sappiamo, inoltre, che le spedizioni dell'iPhone pieghevole dovrebbero iniziare a dicembre di quest'anno, pochi mesi dopo il debutto dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max (settembre).
Ulteriori informazioni riguardano i prodotti che verranno presentati a marzo: non solo il modello base, ma anche un iPhone 18e e un iPhone 18 Plus. Si parla anche di un possibile iPhone Air 2, ma per ora è impossibile darlo per certo. Tuttavia, se davvero Apple sta lavorando a un iPhone Air rinnovato, la realizzazione di un iPhone 18 Plus è decisamente improbabile, quindi queste informazioni vanno prese con cautela.
Ciò che è certo è che entrambi i modelli non hanno riscosso grande successo e le vendite non sarebbero state convincenti. Queste informazioni provengono ovviamente da rapporti e società di ricerca, dato che Apple non comunica le vendite dei singoli modelli.
L’iPhone Fold sarà il protagonista assoluto?
Nel frattempo, cresce l'attesa (e la curiosità) per il primissimo pieghevole di Apple. L'azienda avrebbe aumentato la fornitura di display pieghevoli da Samsung, puntando a 20 milioni di unità, ben oltre le precedenti stime di 13-15 milioni.
A rendere allettante lo smartphone non sarà solo il suo formato, ma anche la possibilità di sfruttare un layout simile a quello dell'iPad, con multitasking avanzato e ulteriori funzionalità. Nel frattempo, in questo articolo abbiamo riepilogato le principali novità che potremo aspettarci su iPhone 18 Pro.