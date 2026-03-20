Apple potrebbe spedire il suo iPhone pieghevole a dicembre, iPhone 18 Plus o Air 2 previsti per il 2027

Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere presentato a settembre di quest'anno, quindi non è una vera e propria novità. Tuttavia, emergono nuove indiscrezioni sulle tempistiche di spedizione effettive , nonché sull'arrivo di un altro prodotto specifico. Ovviamente chiariamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela.

Spedizioni a dicembre

L'analista Tim Long ha riferito che, secondo quanto riportato da fonti interne alla catena di approvvigionamento, il modello base iPhone 18 verrà presentato a marzo del 2027, quindi non a settembre di quest'anno. Vi abbiamo parlato diverse volte di questo cambio di strategia volto a diversificare la lineup e le presentazioni. Sappiamo, inoltre, che le spedizioni dell'iPhone pieghevole dovrebbero iniziare a dicembre di quest'anno, pochi mesi dopo il debutto dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max (settembre).

iPhone 17 Pro

Ulteriori informazioni riguardano i prodotti che verranno presentati a marzo: non solo il modello base, ma anche un iPhone 18e e un iPhone 18 Plus. Si parla anche di un possibile iPhone Air 2, ma per ora è impossibile darlo per certo. Tuttavia, se davvero Apple sta lavorando a un iPhone Air rinnovato, la realizzazione di un iPhone 18 Plus è decisamente improbabile, quindi queste informazioni vanno prese con cautela.

Ciò che è certo è che entrambi i modelli non hanno riscosso grande successo e le vendite non sarebbero state convincenti. Queste informazioni provengono ovviamente da rapporti e società di ricerca, dato che Apple non comunica le vendite dei singoli modelli.