L’MMO di Halo sarebbe stato cancellato per aumentare il bonus di Don Mattrick, ex capo di Xbox

Ora, Sandy Petersen, ex sviluppatore di Ensemble, ha rivelato nuovi dettagli sul progetto, sostenendo, con toni piccati, che uno dei motivi della cancellazione fu garantire un bonus azionario maggiore a Don Mattrick , all'epoca a capo della divisione Xbox.

La ricostruzione di Petersen

"Nel 2008, Ensemble Studios iniziò a progettare un gigantesco MMO ambientato nell'universo di Halo. Lo chiamammo in codice Titan. Doveva svolgersi decine di migliaia di anni fa, prima che gli Halo venissero lanciati e distruggessero ogni forma di vita senziente nella Galassia. Io ero responsabile della costruzione dell'universo: storie dei pianeti, specie aliene, ecc", afferma Petersen.

"Si poteva giocare sia con i Precursori che con i loro nemici, i Covenant. I Flood, ovviamente, erano presenti nel gioco, ma non erano giocabili. Avevamo già elaborato tutte le linee di ricerca, i pianeti natali di tutte le specie, ecc. ecc."

Secondo Petersen, Mattrick avrebbe spinto per la cancellazione del progetto (all'epoca si stimavano costi per 90 milioni di dollari), e per la chiusura dello studio, poiché il suo bonus era legato ai profitti generati dalla divisione gaming di Microsoft nei tre anni precedenti. Titan, se completato, avrebbe richiesto circa tre anni e mezzo, andando oltre la finestra utile per il calcolo del bonus.

"La stima più bassa che noi e Microsoft avevamo per il fatturato totale del gioco era di 1,1 miliardi di dollari. Tutto ciò andò in fumo quando Don Mattrick si rese conto che il suo bonus azionario era basato sui guadagni che Microsoft aveva ricavato dai giochi negli ultimi 3 anni. Avevamo stimato che ci sarebbero voluti 3 anni e mezzo per completare Titan, se avessimo fatto tutto bene. E questo va oltre la data limite di Mattrick."

"Quindi, licenziando TUTTI gli Ensemble, non ha dovuto pagare il nostro costoso studio per 3 anni e non gli importava più di Titan. Tutto ciò che ha perso è stato uno studio di videogiochi che non ha mai venduto meno di 3 milioni di copie di tutto ciò che produceva. Non credo che abbia reso giustizia agli azionisti di Microsoft, ma ehi, Don ha iniziato come sicario di EA, quindi cosa ti aspettavi?"

Chiaramente questa è solo una ricostruzione di Sandy Petersen e non conosciamo la situazione nel suo complesso, vista anche dal punto di vista della dirigenza di Microsoft.