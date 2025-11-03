Sfrutta il maxi coupon-sconto e risparmia sull'acquisto dell'ASUS Rog Ally X

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'interessante opportunità per chiunque sia alla ricerca e stia valutando l'acquisto dell'ASUS Rog Ally X. Sul sito viene messo a disposizione un coupon sconto dal valore di 70€ (MULTIPLAY70, o, in alternativa, ITCD70) che andrà a far calare il prezzo del prodotto fino a 783,43€. Puoi sfruttare la promo direttamente tramite questo link.

L'ASUS ROG Ally X ridefinisce il concetto di gaming in mobilità grazie alla potenza di Windows 11 e all'hardware di ultima generazione. Il dispositivo è fornito con 3 mesi di Xbox Game Pass inclusi, per accedere subito a migliaia di titoli e vivere un'esperienza di gioco completa ovunque ti trovi.