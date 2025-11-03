Saints Row potrebbe risorgere con un capitolo rispettoso degli originali

Saints Row è una saga amata da molti, ma il più recente capitolo ha fallito nel trovare un pubblico e la serie pare praticamente morta. Forse però c'è una possibilità che risorga, sempre che il suo design director riesca a portare a termine i propri piani.

I dettagli sul futuro di Saints Row

Tramite Reddit, Stockman ha dichiarato di essere stato contattato per lavorare a una proposta che, se avrà successo, potrebbe diventare un prequel. "Mi è stato chiesto di creare una presentazione per un prequel di Saints Row. Non posso dire altro, ma i miei sogni per questo gioco sono appena diventati qualcosa di più di semplici sogni", ha affermato Stockman, aggiungendo che non si tratterà di un gioco in realtà virtuale.

In risposta ad alcune domande di PCGamesN, Stockman ha aggiunto che sta "cercando di riunire la banda" per lavorare al gioco. "Voglio riportare il franchise di Saints Row alle sue origini. Come sapete, ho diretto Saints Row 1 e ritengo che la serie si sia allontanata troppo dal primo capitolo. Capisco perfettamente perché hanno preso quella direzione, ma alla fine si sono ritrovati in un vicolo cieco dal quale non sono riusciti a uscire", ha affermato Stockman.

Precisiamo che è presto per festeggiare: per il momento Stockman sta solo lavorando a una proposta e non c'è assolutamente alcuna certezza che questa riceva il via libera e diventi un gioco completo. Inoltre, anche se così fosse, dovremo attendere anni e anni.

Ricordiamo infine che il team di sviluppo originale, Volition, è stato chiuso.