LEGO Il Signore degli Anelli per PC è praticamente gratis su Instant Gaming

Rivivi la storia de Il Signore degli Anelli in chiave LEGO

Si tratta di un'avventura sviluppata da Traveller's Tales e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment nel 2012. In questo gioco open world potrai esplorare liberamente la Terra di Mezzo e in ogni luogo sono presenti diverse sfide e missioni secondarie che sapranno intrattenerti per diverse ore. Come già anticipato, se sei un fan de Il Signore degli Anelli e del mondo LEGO, questo titolo è perfetto per te. Potrai anche giocare in co-op con un amico, oppure rigiocare in modalità gioco libero come in tutti i titoli LEGO.

Tuttavia, potresti imbatterti in occasionali bug e freeze, ma nulla che impatti eccessivamente. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, si tratta di un titolo che dovresti assolutamente recuperare, a questo prezzo. Le novità introdotte sapranno farti apprezzare una storia ormai riproposta in tutte le salse.