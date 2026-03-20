Google starebbe preparando un'app nativa di Gemini per Mac, secondo indiscrezioni

Gli utenti Mac che vogliono utilizzare Gemini , attualmente, devono limitarsi a un browser web. Ebbene, le cose potrebbero cambiare in futuro, dato che Google starebbe sviluppando un'app nativa di Gemini per Mac. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite.

Non solo ChatGPT o Claude

A riportare queste informazioni è Bloomberg. Come anticipato, Google sta sviluppando un'app nativa di Gemini, pensata per prodotti Mac. Ricordiamo che attualmente è già possibile usare Claude o ChatGPT tramite app specifiche, quindi gli utenti non devono limitarsi a browser web. Si tratta quindi di un'esperienza più comoda e veloce e, considerando la rapida evoluzione di Gemini negli ultimi tempi, l'arrivo di un'app dedicata risulterebbe particolarmente utile.

Google Gemini

A quanto pare Google ha già condiviso una versione preliminare con i beta tester, in modo da raccogliere feedback, ma non sono state fornite ulteriori informazioni. Non sappiamo quando sarà ufficialmente disponibile, ma potrebbe volerci ancora un po' di tempo, dato che ai tester è stato comunicato che l'app dispone solo di alcune funzionalità essenziali. Ciò significa che potremmo aspettarci ulteriori aggiunte successivamente.

Secondo quanto riportato, inoltre, l'app è molto simile a quelle già progettate per iPhone e iPad. È possibile far analizzare i documenti caricati, conservare la cronologia delle conversazioni, effettuare ricerche sul web e altro ancora.