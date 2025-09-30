LEGO Il Signore degli Anelli per PC costa poco più di 1 € su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Lord of the Rings per PC Steam a 1 € invece di 20 €, permettendovi di risparmiare fino al 95%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi una differenza minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è LEGO Il Signore degli Anelli

Se amate l'universo LEGO e il mondo de Il Signore degli Anelli, questo gioco è perfetto per voi. Si tratta di un'avventura sviluppata da Traveller's Tales e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment nel 2012. In questo gioco open world potrete esplorare liberamente la Terra di Mezzo e in ogni luogo sono presenti diverse sfide e missioni secondarie.

Inoltre, come in tutti i giochi LEGO, è possibile rigiocare in modalità gioco libero, nonché in co-op con un amico. Insomma, si tratta di un prezzo decisamente imperdibile, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.