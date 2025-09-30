EA Sports FC 26 è primo nella classifica Steam, Silent Hill f secondo a sorpresa

EA Sports FC 26 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, superando le vendite di Steam Deck, ma la sorpresa è il secondo posto Silent Hill f, che è riuscito a fare meglio anche di Dying Light: The Beast.
- EA Sports FC 26
- Steam Deck
- Silent Hill f
- Dying Light: The Beast
- Battlefield 6
- Hades 2
- Borderlands 4
- Megabonk
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Cyberpunk 2077
Il nuovo capitolo della serie survival horror di Konami sta macinando numeri importanti, insomma, e lo ha confermato lo stesso publisher quando ha annunciato il superamento del milione di copie vendute al debutto.
Il dominio di EA Sports FC 26 conferma invece un trend ormai ampiamente consolidato, che ha visto il calcio di Electronic Arts ottenere grande successo a livello internazionale anche in versione PC e sulla piattaforma Valve, oltre che su console.
La seconda parte della classifica
Dying Light: The Beast, che ha superato il milione di copie vendute solo con le prenotazioni, ha raggiunto la prima posizione la settimana scorsa ma ha perso qualcosa con il passare dei giorni, come spesso accade.
L'ormai imminente debutto di Battlefield 6 si prepara a un colpo di reni che porterà lo sparatutto prodotto da EA immancabilmente al comando della classifica, mentre Hades 2 insegue e Borderlands 4 rimane stabilmente all'interno della top 10.