3

EA Sports FC 26 è primo nella classifica Steam, Silent Hill f secondo a sorpresa

La classifica Steam ha visto il debutto di EA Sports FC 26 in prima posizione, ma anche la sorpresa di Silent Hil f, secondo fra i giochi più venduti sulla piattaforma Valve.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/09/2025
Ibra festeggia il primo posto di EA Sports FC 26 nella classifica Steam

EA Sports FC 26 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, superando le vendite di Steam Deck, ma la sorpresa è il secondo posto Silent Hill f, che è riuscito a fare meglio anche di Dying Light: The Beast.

  1. EA Sports FC 26
  2. Steam Deck
  3. Silent Hill f
  4. Dying Light: The Beast
  5. Battlefield 6
  6. Hades 2
  7. Borderlands 4
  8. Megabonk
  9. Sonic Racing: CrossWorlds
  10. Cyberpunk 2077

Il nuovo capitolo della serie survival horror di Konami sta macinando numeri importanti, insomma, e lo ha confermato lo stesso publisher quando ha annunciato il superamento del milione di copie vendute al debutto.

Silent Hill f ha già raggiunto un grande traguardo di vendite, va meglio di Silent Hill 2 remake Silent Hill f ha già raggiunto un grande traguardo di vendite, va meglio di Silent Hill 2 remake

Il dominio di EA Sports FC 26 conferma invece un trend ormai ampiamente consolidato, che ha visto il calcio di Electronic Arts ottenere grande successo a livello internazionale anche in versione PC e sulla piattaforma Valve, oltre che su console.

La seconda parte della classifica

Dying Light: The Beast, che ha superato il milione di copie vendute solo con le prenotazioni, ha raggiunto la prima posizione la settimana scorsa ma ha perso qualcosa con il passare dei giorni, come spesso accade.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'ormai imminente debutto di Battlefield 6 si prepara a un colpo di reni che porterà lo sparatutto prodotto da EA immancabilmente al comando della classifica, mentre Hades 2 insegue e Borderlands 4 rimane stabilmente all'interno della top 10.

#Classifica #Steam
EA Sports FC 26 è primo nella classifica Steam, Silent Hill f secondo a sorpresa