Smart TV LG OLED 4K da 65" al minimo storico su Amazon: risparmi (quasi) la metà del prezzo

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una super promozione sulla smart TV LG OLED da 65" che viene messa in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 46% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 1.298,99€: suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La TV LG OLED 4K da 65" rappresenta un concentrato di innovazione, design e prestazioni. Al cuore del dispositivo si trova il processore AI α8 Gen2, in grado di riconoscere il genere dei contenuti e di ottimizzare automaticamente le immagini per renderle più profonde, dettagliate e realistiche.