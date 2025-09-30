Smart TV LG OLED 4K da 65" al minimo storico su Amazon: risparmi (quasi) la metà del prezzo

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una super promozione sulla smart TV LG OLED da 65" che viene messa in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 46% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 1.298,99€: suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La TV LG OLED 4K da 65" rappresenta un concentrato di innovazione, design e prestazioni. Al cuore del dispositivo si trova il processore AI α8 Gen2, in grado di riconoscere il genere dei contenuti e di ottimizzare automaticamente le immagini per renderle più profonde, dettagliate e realistiche.
Ulteriori dettagli tecnici
Grazie alla tecnologia OLED, il televisore offre un nero perfetto e colori fedeli al 100%, con una resa cromatica vivace e naturale anche in ambienti molto luminosi. L'esperienza visiva è ulteriormente arricchita dal supporto Dolby Vision, mentre il comparto audio, potenziato da Dolby Atmos e dall'AI Sound Pro con 9.1.2 canali virtuali, avvolge lo spettatore grazie alla resa di un suono molto immersivo.
Pensato anche per i gamer, la TV riesce ad offrire un gameplay fluido con input lag ridotto, 4 porte HDMI, supporto 4K@120fps, VRR, G-SYNC e FreeSync. Infine, il design slim ed elegante lo rende un elemento di arredo capace di valorizzare ogni ambiente.