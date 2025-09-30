I voti di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono stellari, naturalmente

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha portato a casa voti stellari, com'era lecito attendersi: la stampa internazionale ha salutato con entusiasmo il ritorno dei due gioielli pubblicati originariamente per Wii e riproposti su Nintendo Switch in versione rimasterizzata.

Shacknews - 10

VGC - 10

Player 2 - 10

Nintendo Insider - 10

Metro GameCentral - 10

GAMINGbible - 10

Voxel - 10

My Nintendo News - 9

Nintenduo - 9

Nintendo Life - 9

Destructoid - 9

Vooks - 9

TechRadar Gaming - 9

Checkpoint Gaming - 9

ComicBook - 9

Multiplayer.it - 8,5

XGN - 8,5

Meristation - 8,5

CGMagazine - 8,5

Atomix - 8

TheGamer - 8

Gamereactor - 8

Stevivor - 8

TheSixthAxis - 8

Press Start - 7,5

WellPlayed - 7,5

In effetti c'era poco di cui dubitare, visto che ai tempi entrambi i giochi hanno ricevuto valutazioni straordinarie e ora sono stati riproposti in un unico, entusiasmante pacchetto con tanti miglioramenti e un sistema di controllo ottimizzato.