I voti di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono stellari, naturalmente

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 non potevano che ricevere voti stellari da parte della stampa internazionale, che ha accolto con entusiasmo la raccolta rimasterizzata.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/09/2025
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha portato a casa voti stellari, com'era lecito attendersi: la stampa internazionale ha salutato con entusiasmo il ritorno dei due gioielli pubblicati originariamente per Wii e riproposti su Nintendo Switch in versione rimasterizzata.

  • Shacknews - 10
  • VGC - 10
  • Player 2 - 10
  • Nintendo Insider - 10
  • Metro GameCentral - 10
  • GAMINGbible - 10
  • Voxel - 10
  • My Nintendo News - 9
  • Nintenduo - 9
  • Nintendo Life - 9
  • Destructoid - 9
  • Vooks - 9
  • TechRadar Gaming - 9
  • Checkpoint Gaming - 9
  • ComicBook - 9
  • Multiplayer.it - 8,5
  • XGN - 8,5
  • Meristation - 8,5
  • CGMagazine - 8,5
  • Atomix - 8
  • TheGamer - 8
  • Gamereactor - 8
  • Stevivor - 8
  • TheSixthAxis - 8
  • Press Start - 7,5
  • WellPlayed - 7,5
Super Mario Galaxy 1 + 2, la recensione: torniamo a vedere le stelle!

In effetti c'era poco di cui dubitare, visto che ai tempi entrambi i giochi hanno ricevuto valutazioni straordinarie e ora sono stati riproposti in un unico, entusiasmante pacchetto con tanti miglioramenti e un sistema di controllo ottimizzato.

Anche per Nintendo Switch 2

È interessante notare che Super Mario Galaxy 1+2 riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 al lancio, il prossimo 2 ottobre, così da consentire ai due titoli di sfruttare l'hardware della nuova console ibrida giapponese.

Non sappiamo se si tratterà a tutti gli effetti di una Nintendo Switch 2 Edition, dunque sarà interessante andare a scoprire quali saranno in concreto i miglioramenti apportati al pacchetto.

