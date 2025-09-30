I voti di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono stellari, naturalmente

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha portato a casa voti stellari, com'era lecito attendersi: la stampa internazionale ha salutato con entusiasmo il ritorno dei due gioielli pubblicati originariamente per Wii e riproposti su Nintendo Switch in versione rimasterizzata.
- Shacknews - 10
- VGC - 10
- Player 2 - 10
- Nintendo Insider - 10
- Metro GameCentral - 10
- GAMINGbible - 10
- Voxel - 10
- My Nintendo News - 9
- Nintenduo - 9
- Nintendo Life - 9
- Destructoid - 9
- Vooks - 9
- TechRadar Gaming - 9
- Checkpoint Gaming - 9
- ComicBook - 9
- Multiplayer.it - 8,5
- XGN - 8,5
- Meristation - 8,5
- CGMagazine - 8,5
- Atomix - 8
- TheGamer - 8
- Gamereactor - 8
- Stevivor - 8
- TheSixthAxis - 8
- Press Start - 7,5
- WellPlayed - 7,5
In effetti c'era poco di cui dubitare, visto che ai tempi entrambi i giochi hanno ricevuto valutazioni straordinarie e ora sono stati riproposti in un unico, entusiasmante pacchetto con tanti miglioramenti e un sistema di controllo ottimizzato.
Anche per Nintendo Switch 2
È interessante notare che Super Mario Galaxy 1+2 riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 al lancio, il prossimo 2 ottobre, così da consentire ai due titoli di sfruttare l'hardware della nuova console ibrida giapponese.
Non sappiamo se si tratterà a tutti gli effetti di una Nintendo Switch 2 Edition, dunque sarà interessante andare a scoprire quali saranno in concreto i miglioramenti apportati al pacchetto.