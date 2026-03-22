Durante il Digimon Con 2026, Bandai Namco ha annunciato che Digimon Story: Time Stranger riceverà un'importante espansione che verrà pubblicata nel corso del prossimo anno, rivelando i primi dettagli su questo ancora misterioso pacchetto.

Il publisher giapponese ha infatti annunciato i risultati dell'ultimo Digimon Referendum, il sondaggio dedicato agli appassionati in cui viene chiesto quale Digimon vorrebbero allenare o vedere in un ruolo attivo nei futuri giochi della saga.

Dalla consultazione è emerso che Gammamon si trova in prima posizione, seguito da Loogamon e Kazemon. La top 10 include tuttavia anche nomi molto amati come Gumdramon, Pulsemon e Herissmon, fino ad arrivare a Gekkomon, che chiude la classifica.

Ebbene, quali di questi Digimon troveranno posto nella nuova espansione? "Siamo già al lavoro sullo sviluppo e, anche se non tutto ciò che emerge dal Digi Referendum sarà presente (...), i risultati avranno una corrispondenza in questo pacchetto e nei futuri giochi dei Digimon", ha spiegato il producer Ryosuke Hara.

"Per quanto riguarda ciò che verrà effettivamente incluso, vi invitiamo ad attendere i prossimi annunci nei giorni a venire", ha aggiunto.