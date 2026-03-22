Nintendo rivela le dimensioni di Super Mario Bros. Wonder, Kena: Bridge of Spirits e non solo

Nintendo ha rivelato tramite eShop le dimensioni di Super Mario Bros. Wonder e Kena: Bridge of Spirits per Nintendo Switch 2, ma anche di diversi altri giochi in arrivo a breve sulle due console ibride.
Da questi dati scopriamo che la Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder richiede 8,9 GB, mentre i requisiti sono più alti per il già citato Kena: Bridge of Spirits, che raggiunge i 13,6 GB di spazio occupato.
Serve qualcosa in più per The Midnight Walk, nello specifico 14,6 GB, laddove invece la Nintendo Switch 2 Edition di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game si accontenta di appena 1,5 GB.
I dettagli provenienti da eShop confermano come i giochi per Nintendo Switch 2 riescano a coniugare qualità e compattezza, puntando su di un peso sostanzialmente inferiore rispetto alla media dei titoli per PS5 e Xbox Series X|S.
I giochi per Nintendo Switch
Per quanto riguarda i giochi in arrivo su Nintendo Switch, la lista è capitanata da Mega Man Star Force: Legacy Collection, in uscita il 27 marzo, che richiede 6,1 GB, ma include anche stavolta una gran quantità di nomi ben poco conosciuti.
Nell'elenco troviamo infatti Otome Daoshi: Fighting for Love (4,8 GB), Etrange Overlord (3,7 GB), Shardpunk (2,5 GB), Damon and Baby (2,2 GB), Clover Reset (2,1 GB), The Knights of the Cross (2 GB), Task Force Ranger: Lead the Day (2 GB), Homicipher (2 GB) e numerose altre produzioni a basso budget.