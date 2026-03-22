Più privacy su WhatsApp: al lavoro per introdurre una nuova funzione per far scomparire i messaggi subito dopo la lettura

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione pensata per migliorare la privacy degli utenti: la possibilità di far scomparire automaticamente i messaggi dopo che sono stati letti. Questa novità, chiamata "After reading", è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester, ma rappresenta un'evoluzione importante del sistema dei messaggi temporanei.
Già oggi WhatsApp consente di attivare i messaggi effimeri con timer predefiniti di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Tuttavia, l'azienda sta testando nuove opzioni più flessibili, tra cui timer più brevi compresi tra 1 e 12 ore. L'obiettivo è offrire un controllo sempre più preciso sulla durata dei contenuti condivisi.
L'approccio della nuova funzione di WhatsApp
La nuova modalità "After reading" introduce un approccio diverso: invece di basarsi solo sul tempo trascorso dall'invio, i messaggi verranno eliminati dopo essere stati visualizzati. Nel dettaglio, i messaggi spariranno dalla chat del mittente 15 minuti dopo l'invio, mentre per il destinatario verranno cancellati 15 minuti dopo la lettura.
Se il messaggio non viene mai aperto, scomparirà automaticamente dopo 24 ore. Questa funzione risponde a esigenze concrete, come l'invio di informazioni riservate, aggiornamenti di lavoro o codici temporanei che non devono restare accessibili a lungo. Allo stesso tempo, introduce un maggiore livello di protezione rispetto ai timer tradizionali.
Ulteriori dettagli sulla compatibilità di questa nuova funzione di WhatsApp
Un aspetto interessante è la compatibilità con la disattivazione delle conferme di lettura. Anche se il mittente non sa quando il messaggio viene letto, il sistema garantirà comunque la sua eliminazione secondo le regole stabilite. Questo assicura un equilibrio tra privacy e funzionalità.
Gli utenti potranno applicare questa opzione sia a singole chat sia come impostazione generale. Tuttavia, resta il rischio che tempi troppo brevi possano impedire al destinatario di leggere il contenuto in tempo. Al momento, il team di sviluppo sta lavorando per rendere il sistema affidabile e intuitivo