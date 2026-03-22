Più privacy su WhatsApp: al lavoro per introdurre una nuova funzione per far scomparire i messaggi subito dopo la lettura

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione pensata per migliorare la privacy degli utenti: la possibilità di far scomparire automaticamente i messaggi dopo che sono stati letti. Questa novità, chiamata "After reading", è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester, ma rappresenta un'evoluzione importante del sistema dei messaggi temporanei.

Già oggi WhatsApp consente di attivare i messaggi effimeri con timer predefiniti di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Tuttavia, l'azienda sta testando nuove opzioni più flessibili, tra cui timer più brevi compresi tra 1 e 12 ore. L'obiettivo è offrire un controllo sempre più preciso sulla durata dei contenuti condivisi.