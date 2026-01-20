Digimon Story Time Stranger: il DLC Episode Pack 2: Gaku-Ran ha una data di uscita e un trailer

Bandai Namco e Media.Vision hanno annunciato la data di uscita di Episode Pack 2: Gaku-Ran, nuovo DLC in arrivo per Digimon Story: Time Stranger, che sarà disponibile il 22 gennaio ed è tornato a mostrarsi con un trailer di presentazione.

I possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate potranno scaricare gratuitamente il pacchetto aggiuntivo, mentre per gli altri il DLC sarà a pagamento, e porterà con sé anche diverse nuove creature per arricchire ulteriormente il "bestiario" del gioco.

All'interno troviamo dunque diversi contenuti in termini di personaggi e creature da raccogliere, ma anche un'aggiunta interessante alla storia con una nuova missione speciale.