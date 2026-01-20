Digimon Story Time Stranger: il DLC Episode Pack 2: Gaku-Ran ha una data di uscita e un trailer

Bandai Namco e Media.Vision hanno annunciato la data di uscita di Episode Pack 2: Gaku-Ran, nuovo DLC in arrivo per Digimon Story: Time Stranger, che sarà disponibile il 22 gennaio ed è tornato a mostrarsi con un trailer di presentazione.
I possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate potranno scaricare gratuitamente il pacchetto aggiuntivo, mentre per gli altri il DLC sarà a pagamento, e porterà con sé anche diverse nuove creature per arricchire ulteriormente il "bestiario" del gioco.
All'interno troviamo dunque diversi contenuti in termini di personaggi e creature da raccogliere, ma anche un'aggiunta interessante alla storia con una nuova missione speciale.
Le novità
In particolare, Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN introduce le Mega Digivolution di diversi Digimon come BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoGolemon e BanchoMamemon, che vanno dunque ad ampliare le possibilità di evoluzione.
All'interno troviamo anche una nuova linea di quest che vanno ad arricchire la struttura narrativa del gioco, andando a concentrarsi in particolare su uno dei personaggi della storia, ovvero Hiroko Sagisaka.
Il DLC consentirà di approfondire la conoscenza di Hiroko e il suo ruolo all'interno dell'universo di Time Stranger, andando dunque a comporre un'aggiunta importante sia sul fronte del gameplay, con le nuove trasformazione, che su quello narrativo grazie alla nuova linea di quest da seguire per ampliare la storia di base.
Dopo aver svelato il mese di uscita, arriva dunque anche la data precisa per il DLC, in arrivo praticamente fra pochi giorni.