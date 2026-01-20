Hell is Us Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming: risparmia fino al 54%

Su Instant Gaming è disponibile Hell is Us Deluxe Edition per PC a 26,38 € invece di 70 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 32,18 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Contenuti della Deluxe Edition
I contenuti dell'edizione Deluxe sono i seguenti:
- Hell is Us
- Hollow Walker Pack
- Phol Guard Pack
- Un'indagine esclusiva
- Art Pack
Si tratta di un gioco d'azione e avventura in cui dovrai affrontare una serie di creature soprannaturali. Avrai a disposizione diverse armi per farlo: spade, lance, asce e molto altro ancora. Il sistema di esplorazione unico si basa sul proprio istinto, quindi niente mappe, niente bussole o indicatori. La trama ruota attorno a un mondo alle prese con una misteriosa calamità: dovrai cercare di farti strada attraverso territori infestati e provare a svelare il mistero della comparsa di orribili chimere. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.