Digimon Story: Time Stranger svela la data di uscita del DLC Episode Pack 3: Anti-Paradox

Bandai Namco e Media. Vision hanno annunciato la data di uscita dell'Episode Pack 3: Anti-Paradox, il nuovo DLC a pagamento di Digimon Story: Time Stranger. È praticamente dietro l'angolo: il debutto è fissato a domani, giovedì 12 marzo.
Il contenuto sarà disponibile all'interno del Season Pass, acquistabile per 29,99 euro o incluso con l'acquisto della Deluxe o l'Ultimate Edition del gioco. In alternativa sarà possibile acquistare questo singolo DLC separatamente. Non è stato indicato un prezzo esatto, ma dovrebbe essere di 11,99 euro come gli Episode Pack 1 e 2.
I contenuti dell'espansione
Come già accaduto con le precedenti espansioni, anche l'Episode Pack 3 introduce una storia inedita e nuovi Digimon. Questa volta i giocatori dovranno affrontare l'X Program, un pericoloso sistema in grado di eliminare all'istante qualsiasi Digimon.
La minaccia è tale da richiamare in campo persino i Royal Knights, il celebre gruppo di Digimon cavalieri potentissimi che protegge l'intero Network e già apparsi in vari anime e videogiochi della serie.
Il trailer mostra alcuni dei nuovi Digimon di livello Mega che arriveranno tramite inediti percorsi di digievoluzione: Omnimon X, Gallantmon X, UlforceVeedramon X, Magnamon X e Jesmon X.