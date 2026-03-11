Digimon Story: Time Stranger svela la data di uscita del DLC Episode Pack 3: Anti-Paradox

Bandai Namco e Media. Vision hanno annunciato la data di uscita dell'Episode Pack 3: Anti-Paradox, il nuovo DLC a pagamento di Digimon Story: Time Stranger. È praticamente dietro l'angolo: il debutto è fissato a domani, giovedì 12 marzo.

Il contenuto sarà disponibile all'interno del Season Pass, acquistabile per 29,99 euro o incluso con l'acquisto della Deluxe o l'Ultimate Edition del gioco. In alternativa sarà possibile acquistare questo singolo DLC separatamente. Non è stato indicato un prezzo esatto, ma dovrebbe essere di 11,99 euro come gli Episode Pack 1 e 2.