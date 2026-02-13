Warhorse Studios ha annunciato che Kingdom Come: Deliverance è ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, finalmente con una versione nativa per le console di attuale generazione, che i possessori del gioco possono ottenere tramite un aggiornamento gratuito.

Rispetto alle edizioni PS4 e Xbox One è stata migliorata in maniera sostanziale la risoluzione, ora decisamente più nitida e dettagliata, ma anche il frame rate ha ricevuto un importante boost, in grado di trasformare l'esperienza e renderla molto più fluida e reattiva, specie durante i combattimenti.

La nuova versione di Kingdom Come: Deliverance può inoltre contare sulle ottimizzazioni e le novità legate ad anni di aggiornamenti, che hanno rifinito e potenziato il pacchetto iniziale anche e soprattutto tenendo conto del feedback fornito dai giocatori.

Infine gli sviluppatori hanno sfruttato al meglio gli SSD di PS5 e Xbox Series X|S, riducendo in maniera sensibile i tempi di caricamento e rendendo in questo modo l'esplorazione della Boemia medievale e l'interazione con i suoi luoghi mai così piacevole.