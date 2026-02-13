Warhorse Studios ha annunciato che Kingdom Come: Deliverance è ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, finalmente con una versione nativa per le console di attuale generazione, che i possessori del gioco possono ottenere tramite un aggiornamento gratuito.
Rispetto alle edizioni PS4 e Xbox One è stata migliorata in maniera sostanziale la risoluzione, ora decisamente più nitida e dettagliata, ma anche il frame rate ha ricevuto un importante boost, in grado di trasformare l'esperienza e renderla molto più fluida e reattiva, specie durante i combattimenti.
La nuova versione di Kingdom Come: Deliverance può inoltre contare sulle ottimizzazioni e le novità legate ad anni di aggiornamenti, che hanno rifinito e potenziato il pacchetto iniziale anche e soprattutto tenendo conto del feedback fornito dai giocatori.
Infine gli sviluppatori hanno sfruttato al meglio gli SSD di PS5 e Xbox Series X|S, riducendo in maniera sensibile i tempi di caricamento e rendendo in questo modo l'esplorazione della Boemia medievale e l'interazione con i suoi luoghi mai così piacevole.
Un aggiornamento atteso e previsto
L'annuncio di Warhorse Studios ha dunque confermato le voci riguardanti l'aggiornamento di Kingdom Come: Deliverance che giravano ormai da un po' di tempo, ma che avevano anticipato correttamente sia la natura dell'update sia la data in cui sarebbe stato pubblicato.
Ad ogni modo, si tratta di un regalo assolutamente gradito per i possessori del gioco, che potranno rivivere l'avventura originale di Henry e le prime fasi del suo emozionante percorso per diventare un cavaliere e vendicare il massacro della sua famiglia.