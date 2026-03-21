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GameChat di Nintendo Switch 2 sarà gratis ancora per pochi giorni

GameChat di Nintendo Switch 2 resterà gratuito solo fino al 31 marzo: dal primo aprile servirà l'abbonamento a Nintendo Switch Online per usare chat vocale, video e condivisione schermo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/03/2026
GameChat di Nintendo Switch 2 in azione con Mario Kart World

L'"Offerta di Benvenuto" della funzione GameChat di Nintendo Switch 2 sta per volgere al termine: il servizio resterà gratuito solo fino al 31 marzo.

A partire dal primo aprile, per utilizzarla sarà necessario avere una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online. Insomma, se ancora non lo avete fatto, vi restano pochi giorni per metterla alla prova senza dovervi necessariamente abbonarvi e valutare con calma se possa diventare parte delle vostre abitudini di gioco.

Che cos'è GameChat?

Presentata come una delle novità principali della console e disponibile gratuitamente sin dal debutto nei negozi lo scorso giugno, GameChat è una funzione che permette agli utenti di comunicare con i propri amici tramite chat vocale e video, oltre a offrire la possibilità di condividere lo schermo e giocare assieme. L'obiettivo è quello di rendere più immediata la comunicazione tra giocatori, superando i limiti delle soluzioni esterne utilizzate per la prima Switch.

Per avviarla basta usare l'app dedicata presente nel menu Home oppure premere il pulsante C del Joy‑Con 2 destro, aggiunto proprio per fornire un accesso rapido alla funzione. Per la chat vocale non servono accessori aggiuntivi, grazie al microfono integrato nella console. Per la chat video, invece, è possibile collegare una telecamera USB compatibile, ampliando così le possibilità di interazione.

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Voi avete avuto modo di provare GameChat in questi mesi? Che impressioni vi siete fatti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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