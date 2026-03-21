GameChat di Nintendo Switch 2 sarà gratis ancora per pochi giorni

A partire dal primo aprile, per utilizzarla sarà necessario avere una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online . Insomma, se ancora non lo avete fatto, vi restano pochi giorni per metterla alla prova senza dovervi necessariamente abbonarvi e valutare con calma se possa diventare parte delle vostre abitudini di gioco.

Che cos'è GameChat?

Presentata come una delle novità principali della console e disponibile gratuitamente sin dal debutto nei negozi lo scorso giugno, GameChat è una funzione che permette agli utenti di comunicare con i propri amici tramite chat vocale e video, oltre a offrire la possibilità di condividere lo schermo e giocare assieme. L'obiettivo è quello di rendere più immediata la comunicazione tra giocatori, superando i limiti delle soluzioni esterne utilizzate per la prima Switch.

Per avviarla basta usare l'app dedicata presente nel menu Home oppure premere il pulsante C del Joy‑Con 2 destro, aggiunto proprio per fornire un accesso rapido alla funzione. Per la chat vocale non servono accessori aggiuntivi, grazie al microfono integrato nella console. Per la chat video, invece, è possibile collegare una telecamera USB compatibile, ampliando così le possibilità di interazione.

Voi avete avuto modo di provare GameChat in questi mesi? Che impressioni vi siete fatti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.