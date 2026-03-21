Crimson Desert su PS5 base convince Digital Foundry ma non del tutto: bocciata la modalità Performance a 60 fps

Il giudizio preliminare è sostanzialmente positivo, ma non del tutto : se da una parte questa versione convince nei preset Quality e Bilanciato, la modalità Performance purtroppo non riesce a raggiungere e mantenere il target dei 60 fps, con cali frequenti e fastidiosi, che la rendono addirittura l'opzione sconsigliata.

Crimson Desert è il gioco del momento e Digital Foundry nei prossimi giorni proporrà una disamina approfondita su tutte le versioni del gioco. Nel frattempo però Richard Leadbetter ha pubblicato un articolo con le prime impressioni sulla versione PS5 base, probabilmente quella più diffusa in ambito console.

Le prime impressioni di Digital Foundry

Per chi non lo sapesse, Crimson Desert su PS5 base offre tre modalità grafiche: Quality con risoluzione 1440p a 30 fps (upscalata in 4K con FSR 3), Bilanciata a 1280p con target di 40 fps (upscalata in 4K con FSR 3) e infine Performance a 1080p con target di 60 fps. Tutte e tre le modalità usano il ray tracing, seppur in maniera intensiva solo con il preset Quality.

Secondo le prime prove di Digital Foundry, Crimson Desert su PS5 base offre risultati discreti nelle modalità Quality e Balanced, mentre la Performance è considerata la scelta peggiore: non solo non mantiene i 60 fps, ma oscilla spesso tra i 30 e i 60, con cali evidenti già nella prima ora di gioco. L'assenza di qualsiasi forma di upscaling in questa modalità peggiora ulteriormente la resa visiva, soprattutto se confrontata con le altre due opzioni. Diventa un'opzione discreta solo a patto di avere uno schermo che supporta il VRR, ma anche in questo caso gli altri due preset sono sostanzialmente migliori.

Digital Foundry segnala inoltre un problema importante: il gioco forza il 120Hz se attivato nelle impostazioni di sistema PS5, anche quando la TV non supporta il 4K a 120Hz. In questi casi l'immagine viene ridotta a 1440p o addirittura 1080p, per poi essere ri‑upscalata, con un risultato "molto grezzo". Il consiglio è di disattivare il 120Hz dal menu della console se il proprio schermo non gestisce il 4K a 120Hz nativamente.

Nel confronto con PS5 Pro emergono differenze nette: la modalità Performance gira a 1080p nativi su PS5 base, mentre su Pro la stessa risoluzione viene upscalata tramite PSSR2, con un miglioramento enorme in nitidezza e stabilità. Anche le modalità Balanced e Quality beneficiano di upscaling più avanzati e preset grafici superiori su PS5 base, aumentando ulteriormente il divario con il preset Performance.

In sintesi, per Digital Foundry la PS5 base offre un'esperienza "decente", ma la modalità Performance non è consigliabile. Le modalità Balanced e Quality garantiscono un'immagine molto più pulita e stabile, rendendo accettabile il compromesso con un framerate più basso.