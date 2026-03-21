Resident Evil 3 Remake sta vivendo una seconda giovinezza su Steam grazie al prezzo stracciato dei saldi

Resident Evil 3 Remake probabilmente non verrà ricordato come il più riuscito tra i remake della serie survival horror di Capcom, ma a un prezzo super stracciato diventa un acquisto quasi obbligatorio per gli amanti del genere e della serie.
Evidentemente sono in molti a pensarla così, dato che il gioco, al momento in offerta a 3,99 euro su Steam (in precedenza non era mai sceso sotto i 9,99 euro), sta registrando picchi di affluenza notevoli, specie considerando che parliamo di un titolo di sei anni fa. Stando a SteamDB, oggi ha superato i 20.000 utenti contemporanei, il record più alto da dopo il lancio, avvenuto nell'aprile 2020, quando aveva raggiunto un massimo di 60.000 utenti simultanei.
C'è anche lo zampino del successo di Requiem?
Si tratta di un'offerta speciale, probabilmente non destinata a ripetersi nel prossimo futuro, lanciata da Capcom in occasione sia dei Saldi Primaverili di Steam che delle promozioni per il trentesimo anniversario della serie.
Oltre al prezzo stracciato, sicuramente aiuta anche il recente successo di Resident Evil Requiem, con tanti giocatori che, una volta finito il gioco, hanno visto nel rifacimento del terzo capitolo un modo per saziare la loro fame da survival horror. Se siete interessati, trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo.
Resident Evil 3 Remake ripropone in chiave moderna il classico del 1999 con protagonista Jill Valentine, in fuga da una Raccoon City ormai infestata dagli zombie e inseguita dal letale Nemesis. Oltre al comparto grafico completamente ricreato da zero, introduce un gameplay più moderno, sacrificando però alcune sezioni del titolo originale, come la Torre dell'Orologio, e parte dell'esplorazione e della tensione offerta dall'originale.