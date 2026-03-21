Resident Evil 3 Remake sta vivendo una seconda giovinezza su Steam grazie al prezzo stracciato dei saldi

Resident Evil 3 Remake probabilmente non verrà ricordato come il più riuscito tra i remake della serie survival horror di Capcom, ma a un prezzo super stracciato diventa un acquisto quasi obbligatorio per gli amanti del genere e della serie.

Evidentemente sono in molti a pensarla così, dato che il gioco, al momento in offerta a 3,99 euro su Steam (in precedenza non era mai sceso sotto i 9,99 euro), sta registrando picchi di affluenza notevoli, specie considerando che parliamo di un titolo di sei anni fa. Stando a SteamDB, oggi ha superato i 20.000 utenti contemporanei, il record più alto da dopo il lancio, avvenuto nell'aprile 2020, quando aveva raggiunto un massimo di 60.000 utenti simultanei.