Resident Evil 3 Remake costa pochissimo su Amazon: prezzo minimo storico

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Meccaniche moderne e campagna spettacolare

Si tratta della versione rivisitata del classico survival horror di Capcom. In questa avventura vestirai i panni di Jill Valentine. Le meccaniche di base sono sempre solide, sebbene siano presenti alcune aggiunte pensate per offrire maggiore azione. La campagna principale è godibile, oltre ad essere molto cinematografica, mentre anche la rigiocabilità è ottima.

Il RE Engine resta splendido e convince sempre, ma è fondamentale anche considerare alcuni aspetti specifici. La durata della campagna, ad esempio, è estremamente breve, e il gioco è complessivamente inferiore al remake del secondo capitolo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.