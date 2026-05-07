0

Resident Evil 3 Remake costa pochissimo su Amazon: prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Resident Evil 3 Remake al minimo storico, permettendoti di risparmiare il 33% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/05/2026
Resident Evil 3
Resident Evil 3
Resident Evil 3
Articoli News Video Immagini

Se non hai ancora recuperato il remake di Resident Evil 3, sappi che è attualmente disponibile su Amazon a soli 19,90 € rispetto al prezzo consigliato di 29,90 €, permettendoti di risparmiare il 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Meccaniche moderne e campagna spettacolare

Si tratta della versione rivisitata del classico survival horror di Capcom. In questa avventura vestirai i panni di Jill Valentine. Le meccaniche di base sono sempre solide, sebbene siano presenti alcune aggiunte pensate per offrire maggiore azione. La campagna principale è godibile, oltre ad essere molto cinematografica, mentre anche la rigiocabilità è ottima.

Nel primo teaser del nuovo film di Resident Evil piovono cadaveri Nel primo teaser del nuovo film di Resident Evil piovono cadaveri

Il RE Engine resta splendido e convince sempre, ma è fondamentale anche considerare alcuni aspetti specifici. La durata della campagna, ad esempio, è estremamente breve, e il gioco è complessivamente inferiore al remake del secondo capitolo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil 3 Remake costa pochissimo su Amazon: prezzo minimo storico