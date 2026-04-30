Nel primo teaser del nuovo film di Resident Evil piovono cadaveri

Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer del nuovo film basato su Resident Evil , la celebre serie horror videoludica di Capcom, di cui recentemente è stato pubblicato il nono capitolo, Resident Evil Requiem . La pellicola è diretta da Zach Cregger , regista noto per Barbarian e l'imminente Weapons. Come si può vedere dal video, il progetto propone una visione nettamente diversa rispetto ai sette lungometraggi live-action precedenti e alla breve serie televisiva prodotta da Netflix.

Più horror, meno pop

La scelta di distaccarsi dalle opere passate non è inaspettata. In più occasioni, Cregger aveva infatti chiarito che il suo film non sarebbe stato un adattamento diretto delle vicende narrate nei videogiochi, ma piuttosto una storia originale ambientata all'interno del medesimo universo narrativo.

Illustrando il suo approccio in un'intervista rilasciata lo scorso anno, il regista aveva spiegato: "Il viaggio che affronterete come spettatori guardando questo film sarà simile a quello che vivete come giocatori quando affrontate questi titoli. Ciò significa che segue un protagonista dal punto A al punto B mentre sprofonda sempre di più verso l'Inferno".

Cregger aveva inoltre precisato come il film rifletta la sua visione autoriale: "È in linea con la mia sensibilità, ha il mio stesso senso del tono, ma su una scala decisamente più ampia rispetto a 'Weapons' e certamente a 'Barbarian'."

Il progetto rappresenta un nuovo tentativo da parte di Sony e Constantin Films di stabilizzare il franchise sul grande schermo. Nel corso di due decenni, Sony ha prodotto sei pellicole dirette da Paul W. S. Anderson con protagonista Milla Jovovich. Dopo l'uscita di Resident Evil: The Final Chapter nel 2016, lo studio ha tentato un riavvio mirato a un ritorno alle origini videoludiche con Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Tuttavia, i modesti risultati di critica e botteghino registrati da quest'ultimo hanno spinto le case di produzione a svoltare, puntando sul reboot affidato a Cregger.

Il cast della nuova pellicola comprende Austin Abrams, Zach Cherry, Paul Walter Hauser e Kali Reis. La regia si basa su una sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso Cregger in collaborazione con Shay Hatten (già noto per John Wick 3 - Parabellum e Army of the Dead). L'uscita nelle sale, che includerà anche la distribuzione nel formato IMAX, è fissata per il 18 settembre.