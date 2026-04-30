Il mouse Logitech G203 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo scontatissimo e al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante per chiunque sia alla ricerca di un mouse dall'ottimo rapporto qualità-prezzo: mouse Logitech G203 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 60% per un costo finale d'acquisto di 18,99€ (minimo storico).Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: Il Logitech G203 è un mouse dotato di un sensore con sensibilità fino a 8.000 DPI, che garantisce un tracciamento accurato e reattivo in ogni situazione di gioco. Tramite il software Logitech G Hub è possibile regolare facilmente la sensibilità e scegliere tra cinque livelli DPI.
Ulteriori dettagli sul mouse
Dal punto di vista estetico, il G203 integra il sistema LIGHTSYNC RGB, che permette di personalizzare l'illuminazione con circa 16,8 milioni di colori. Gli utenti possono selezionare effetti preimpostati oppure creare animazioni personalizzate, rendendo il mouse unico e perfettamente integrato con la propria postazione.
Il design rappresenta uno dei suoi punti di forza: la forma classica da gaming, unita a un layout intuitivo a sei pulsanti, garantisce un utilizzo confortevole e preciso anche durante sessioni prolungate.
Ogni pulsante è completamente programmabile, offrendo un alto livello di personalizzazione. Infine, i pulsanti principali utilizzano un sistema di tensionamento meccanico con molle in metallo.