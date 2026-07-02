La total conversion Golden Gate 2: Cuore della Dea per Gothic 2 sta per arriva anche in italiano

Un gruppo di sviluppatori indipendenti ha pubblicato la total conversion Golden Gate 2: Cuore della Dea per Gothic II: La Notte del Corvo . Attualmente è disponibile con doppiaggio in polacco e testi in inglese e tedesco. Il team ha confermato che sarà tradotta anche in italiano , grazie all'opera di Piranha Legacy Italia. L'uscita della traduzione dovrebbe avvenire il 1° settembre 2026, come specificato nel trailer ufficiale .

Il trailer con i sottotitoli in italiano

L'espansione, grossa praticamente come un gioco completo, trasporta i giocatori in un'area inedita dell'universo di Gothic: il Regno di Elea e, più specificamente, l'Isola di Samoa. Elea fu fondata secoli fa dagli antichi Costruttori, molto a est rispetto all'Arcipelago Orientale. La storia del regno è segnata dalla figura di Hatiret, una donna apparsa 500 anni fa che, autoproclamatasi dea, tentò di usurpare il trono con un esercito di suoi fedeli. Sconfitta, si ritirò sull'Isola di Samoa fondando la città di Hasis e dando vita al culto degli Hasisiani, noti per i sacrifici umani e la pirateria a bordo di veloci drakkar.

Circa un secolo fa, il re Sireus V soppresse il culto, ma l'assedio culminò con una maledizione lanciata dagli Hasisiani che sterminò ogni essere vivente nella città, celandone per sempre i tesori. Nel presente, il Regno di Elea è indebolito da lotte di potere interne e dall'invasione dei pirati guidati da Hannibal, una situazione che ha riacceso l'interesse per le ricchezze dimenticate di Samoa.

Il giocatore vestirà i panni di Morris, un giovane cacciatore nato e cresciuto sull'isola. Il suo obiettivo iniziale è scoprire le proprie origini e abbandonare Samoa, ma si troverà presto coinvolto in intrighi politici di più ampia scala. Il background del protagonista si riflette nel gameplay: la maggior parte dei personaggi non giocanti lo conosce già e ha un'opinione su di lui, che potrà essere modificata attraverso un sistema di reputazione basato sulle azioni compiute durante il gioco.

Dal punto di vista strutturale, Golden Gate 2 offre oltre 70 missioni che spaziano da toni seri ad altri più leggeri. "Abbiamo lavorato duramente per offrire una trama matura con molte scelte e conseguenze", spiegano i creatori della mod. Le decisioni del giocatore determineranno l'esito delle missioni, la sopravvivenza dei personaggi, l'allineamento con le diverse fazioni e il finale dell'avventura, rendendo consigliabile più di una partita per esplorare tutti i contenuti.

"La nostra priorità assoluta", prosegue il team di sviluppo, "era quella di rendere il gameplay diversificato, in modo da evitare la noia in qualsiasi fase. Le missioni secondarie sono distribuite su tutto il gioco, pertanto non ci saranno situazioni in cui un determinato capitolo offrirà esclusivamente la storia principale".

Oltre alla componente narrativa, la modifica introduce diverse novità tecniche. Tra le nuove meccaniche implementate figurano un sistema di viaggio rapido, battaglie contro i boss suddivise in più fasi, e avversari nell'arena in grado di utilizzare manovre tattiche come l'atterramento. È stata inoltre rivista la gestione dello sviluppo del personaggio, con una chiara separazione tra attributi appresi e bonus permanenti, a cui si aggiungono funzioni ampliate per i santuari, minigiochi e un set di nuove animazioni.

Insomma, se avete amato Gothic 1 Remake come noi, è il momento giusto per provare anche Gothic 2 e il suo ricchissimo corredo di mod di alto livello, come questa, che potete scaricare da GOG, Steam Workshop e ModDB.