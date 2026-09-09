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Annunciate le versioni Nintendo Switch 2 di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4

Capcom porta tre dei suoi remake più acclamati su Nintendo Switch 2: Resident Evil 2, 3 e 4 arriveranno il 16 ottobre in digitale, mentre le edizioni fisiche sono previste per il 29 gennaio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Leon e Ashley in Resident Evil 4 Remake
Resident Evil 4
Resident Evil 4
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Durante il Nintendo Direct di settembre, Capcom ha annunciato l'arrivo su Nintendo Switch 2 di tre capitoli fondamentali della sua serie survival horror: Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 Gold Edition.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili dal 16 ottobre in versione digitale tramite eShop. Le edizioni fisiche arriveranno invece il 29 gennaio, con qualche mese di attesa in più per chi preferisce la scheda.

Sono compresi tutti i DLC

Tutti i giochi arriveranno su Nintendo Switch 2 completi dei contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza. Nel caos di Resident Evil 2 e 3 parliamo di extra come costumi extra e armi sbloccabili.

La versione Gold Edition di Resident Evil 4 è la più ricca del gruppo: oltre ai contenuti estetici e alle armi bonus, comprende anche Separate Ways, l'espansione dedicata ad Ada Wong che racconta gli eventi paralleli alla missione di Leon.

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