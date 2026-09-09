Yokai Watch 2: Haunted Domain è stato annunciato con un teaser trailer su Nintendo Switch 2

A dire il vero le informazioni sono praticamente inesistenti, considerando che il team si è limitato a riferire che "lo sviluppo è confermato ", ma visto che stiamo parlando di Level-5 già questa è una notizia notevole, considerando l'incertezza che spesso aleggia sui progetti dello studio, almeno fino a un po' di tempo fa.

Un primo sguardo molto interessante

Yokai Watch 2: Haunted Domain è stato mostrato con il teaser trailer visibile qui sotto, che in effetti non mostra ancora molto ma rende l'idea degli avanzamenti effettuati sul fronte tecnico dalla serie, con l'approdo su Nintendo Switch 2.

Nel video possiamo vedere i protagonisti storici della serie, ovvero il giovane Nathan, lo spiritello Whisper e il gatto Jibanyan camminare lungo una strada al tramonto, all'interno di un'ambientazione tipicamente giapponese.

Sembrano dunque esserci tutti gli ingredienti tipici della serie, che ha rappresentato uno dei maggiori successi tra le esperienze trans-media di Level-5, visto che ha raggiunto ottimi risultati sia sul fronte dei videogiochi che su quelli dell'anime.

Tutto quello che sappiamo, al momento, è che lo sviluppo di Yokai Watch 2: Haunted Domain è confermato e dunque il gioco è in lavorazione, cosa che conferma anche il ritorno del franchise fra le priorità di Level-5.

Nel corso del Nintendo Direct abbiamo visto peraltro anche un nuovo trailer di Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, altro titolo in arrivo su Nintendo Switch 2 da parte del team.