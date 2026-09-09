Onyx: The Dark Grip è la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 dai creatori di Silent Hill 2 remake

Il trailer di Onyx: The Dark Grip

Onyx: The Dark Grip è un gioco horror che ci mette nei panni di un uomo che deve sopravvivere nel gelo e in mezzo a dei mostri. La particolarità del gioco è che può essere giocato unicamente in versione portatile, poiché è obbligatorio utilizzare i comandi touch dello schermo: non potrete giocarlo in modalità TV.

Possiamo aspettarci un'atmosfera inquietante, ambientazioni cupe e immagini disturbanti, come è tipico per i giochi di Bloober Team. Ricordiamo che parliamo degli autori del remake di Silent Hill 2, oltre che di Cronos The New Dawn.

Bloober Team sta anche lavorando al remake del primo Silent Hill e nuove IP. Onyx: The Dark Grip era già apparso online tramite una registrazione di un marchio.