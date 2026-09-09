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Onyx: The Dark Grip è la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 dai creatori di Silent Hill 2 remake

Bloober Team ha annunciato Onyx: The Dark Grip, un nuovo gioco horror che sarà esclusiva di Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2026
Onyx: The Dark Grip

In occasione del Nintendo Direct del 9 settembre 2026, Bloober Team ha annunciato un nuovo gioco: Onyx: The Dark Grip. Si tratta di un'esclusiva di Nintendo Switch 2.

La pubblicazione è per ora prevista per un generico 2027.

Il trailer di Onyx: The Dark Grip

Onyx: The Dark Grip è un gioco horror che ci mette nei panni di un uomo che deve sopravvivere nel gelo e in mezzo a dei mostri. La particolarità del gioco è che può essere giocato unicamente in versione portatile, poiché è obbligatorio utilizzare i comandi touch dello schermo: non potrete giocarlo in modalità TV.

Possiamo aspettarci un'atmosfera inquietante, ambientazioni cupe e immagini disturbanti, come è tipico per i giochi di Bloober Team. Ricordiamo che parliamo degli autori del remake di Silent Hill 2, oltre che di Cronos The New Dawn.

Cronos: The New Dawn ha recuperato tutti i costi di sviluppo, è un successo per Bloober Team Cronos: The New Dawn ha recuperato tutti i costi di sviluppo, è un successo per Bloober Team

Bloober Team sta anche lavorando al remake del primo Silent Hill e nuove IP. Onyx: The Dark Grip era già apparso online tramite una registrazione di un marchio.

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