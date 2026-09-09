Kirby scopre l'open world e una spada gigante in Kirby and the World Beyond

Il gioco di chiusura del Nintendo Direct del 9 settembre 2026 è stato Kirby and the World Beyond per Nintendo Switch 2, un nuovo platform 3D open world esclusivo per l'ultima console della casa di Mario, con protagonista il personaggio rosa di Nintendo che deve il suo nome a un avvocato che gli fece vincere una causa contro Warner Bros. negli anni '80.
Il trailer inizia facendo una panoramica del mondo di Kirby, dove accade qualcosa di imprevisto: Kirby vince l'ennesimo combattimento contro King Dedede, lanciandolo in cielo. Invece di ricadere a terra, però, il nostro apre una grossa crepa nella realtà.
Incuriosito, Kirby si arma con un grosso spadone con cui finisce di spaccarla, svelando un mondo completamente diverso dal suo dall'altro lato, da cui il titolo del gioco.
Nintendo ha rimandato a futuri aggiornamenti per avere altri dettagli. Aggiornamenti che probabilmente arriveranno a breve, considerando che l'uscita del gioco è prevista per la primavera del 2027, quindi tra meno di un anno, in occasione del 35° anniversario della serie.