25

Kirby scopre l'open world e una spada gigante in Kirby and the World Beyond

Il Nintendo Direct del 9 settembre si è chiuso con l'annuncio di Kirby and the World Beyond, un nuovo platform 3D open world per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/09/2026
Kirby con lo spadone

Il gioco di chiusura del Nintendo Direct del 9 settembre 2026 è stato Kirby and the World Beyond per Nintendo Switch 2, un nuovo platform 3D open world esclusivo per l'ultima console della casa di Mario, con protagonista il personaggio rosa di Nintendo che deve il suo nome a un avvocato che gli fece vincere una causa contro Warner Bros. negli anni '80.

Il trailer inizia facendo una panoramica del mondo di Kirby, dove accade qualcosa di imprevisto: Kirby vince l'ennesimo combattimento contro King Dedede, lanciandolo in cielo. Invece di ricadere a terra, però, il nostro apre una grossa crepa nella realtà.

Incuriosito, Kirby si arma con un grosso spadone con cui finisce di spaccarla, svelando un mondo completamente diverso dal suo dall'altro lato, da cui il titolo del gioco.

Il creatore di Super Smash Bros dice che non può soddisfare le richieste di tutti, anche se le comprende Il creatore di Super Smash Bros dice che non può soddisfare le richieste di tutti, anche se le comprende

Nintendo ha rimandato a futuri aggiornamenti per avere altri dettagli. Aggiornamenti che probabilmente arriveranno a breve, considerando che l'uscita del gioco è prevista per la primavera del 2027, quindi tra meno di un anno, in occasione del 35° anniversario della serie.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Kirby scopre l'open world e una spada gigante in Kirby and the World Beyond