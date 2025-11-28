Silent Hill 1 remake potrebbe mostrarsi molto presto, secondo un leak

La questione è verosimile, sebbene sembri forse troppo presto per vedere qualcosa di concreto sul gioco, visto che questo è stato annunciato solo qualche mese fa e i lavori dovrebbero essere iniziati almeno dopo la conclusione di Silent Hill 2 .

Una cosa non improbabile

La notizia è riportata da MasGamers, rivista che ha un buon seguito in Spagna, e che in questo caso riporta informazioni da parte di una fonte non meglio specificata ma considerata affidabile per quanto riguarda le notizie provenienti dal Giappone, probabilmente grazie ad alcuni agganci dimostrati in passato.



In effetti, i The Game Awards sembrano essere il palcoscenico più adatto a mostrare qualcosa di una produzione così attesa, ma risulta un po' strano il fatto che il progetto possa avere già un trailer pronto, a meno che ovviamente non si tratti di un teaser senza grandi elementi di gameplay.

Ricordiamo che Silent Hill 1 Remake è stato annunciato ufficialmente con un teaser trailer lo scorso giugno, tuttavia pare essere in sviluppo da più tempo di quanto si potesse pensare, dunque è possibile che una sua presentazione sia in arrivo a breve.