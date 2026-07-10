Resident Evil 4 Gold Edition per PS5 è al minimo storico su Amazon

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Un'esperienza migliorata

Prima di tutto, questa edizione include anche il DLC Separate Ways, che ti permetterà di vestire i panni di Ada Wong. Per chi non lo sapesse, Resident Evil 4 è un remake con un'esperienza di gioco modernizzata, una trama reinventata e una grafica ancora più convincente. La campagna principale offre ore intere di nuovi contenuti, mentre il gameplay mantiene la libertà di approccio dell'originale ed è tecnicamente solidissimo.

Resident Evil 4

Nel complesso, è un gioco che dovresti recuperare se ami il genere, che tu sia un fan o che stia scoprendo per la prima volta la serie. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.