Mewtwo trasforma Time Square in un’enorme arena di Pokémon GO per festeggiare il 10° anniversario

Pokémon GO ha celebrato il suo decimo anniversario con un evento spettacolare nel cuore di Times Square, a New York, dove migliaia di giocatori hanno partecipato a uno dei più grandi raid dal vivo nella storia del gioco con protagonista Mewtwo, un'iniziativa che anticipa il Pokémon GO Fest 2026: Global, l'evento gratuito in programma l'11 e 12 luglio.
Lanciato nel luglio 2016, Pokémon GO è diventato uno dei titoli mobile più longevi e di maggior successo, con oltre 800 milioni di giocatori raggiunti, più di un trilione di Pokémon catturati e una community attiva in oltre 150 Paesi. Nel 2025 ha generato più di 1 miliardo di dollari di ricavi, confermandosi stabilmente tra i primi 10 giochi mobile al mondo.
Migliaia di giocatori hanno unito le forze per battere Mewtwo
Per celebrare la ricorrenza, Times Square è stata trasformata in un'enorme "board" di gioco ispirata al trailer di annuncio del 2025: oltre 1.000 Allenatori hanno affrontato insieme Mega Mewtwo Y in un raid sincronizzato, trasmesso in diretta per i fan, con la possibilità di catturare una versione speciale del Pokémon disponibile tramite in questa occasione.
La celebrazione ha segnato inoltre l'arrivo nel gioco di Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y, introdotti attraverso le nuove Super Mega Raid, sfide pensate per Pokémon di alto livello. Questi raid richiedono la partecipazione di almeno otto Allenatori e introducono una nuova meccanica: i boss possono proteggersi con scudi che possono essere infranti solo da Pokémon in forma Mega Evoluta.
Secondo Ed Wu, presidente della divisione Games di Scopely, il decimo anniversario rappresenta "la prova di come Pokémon GO abbia unito giocatori di città, culture e Paesi diversi", mentre il VP di prodotto Michael Steranka ha definito il raid di Times Square "la realizzazione di un sogno che dieci anni fa sembrava impossibile".