Mewtwo trasforma Time Square in un’enorme arena di Pokémon GO per festeggiare il 10° anniversario

Pokémon GO ha celebrato il suo decimo anniversario con un evento spettacolare nel cuore di Times Square, a New York, dove migliaia di giocatori hanno partecipato a uno dei più grandi raid dal vivo nella storia del gioco con protagonista Mewtwo, un'iniziativa che anticipa il Pokémon GO Fest 2026: Global, l'evento gratuito in programma l'11 e 12 luglio.

Lanciato nel luglio 2016, Pokémon GO è diventato uno dei titoli mobile più longevi e di maggior successo, con oltre 800 milioni di giocatori raggiunti, più di un trilione di Pokémon catturati e una community attiva in oltre 150 Paesi. Nel 2025 ha generato più di 1 miliardo di dollari di ricavi, confermandosi stabilmente tra i primi 10 giochi mobile al mondo.