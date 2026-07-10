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Qual è il miglior Resident Evil di sempre? Una comunità di retrogamer non ha dubbi

Qual è il miglior capitolo della lunga storia di Resident Evil? Per provare a rispondere alla domanda, un sito di retrogaming ha organizzato un torneo a eliminazione diretta coinvolgendo la sua vasta community.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/07/2026
La zombi di Resident Evil 1
Resident Evil 2 (1998)
Resident Evil 2 (1998)
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Resident Evil 2 è stato eletto miglior capitolo della storica serie horror di Capcom in un sondaggio organizzato dal sito specializzato in retrogaming Retro Dodo che ha coinvolto oltre 30.000 appassionati di retrogaming. Sono proprio questi numeri a rendere la gara interessante, visto che parliamo di un campione davvero ampio.

L'iniziativa ha visto sedici giochi della saga affrontarsi in un torneo a eliminazione diretta, con la community chiamata a votare i propri preferiti attraverso una serie di scontri uno contro uno.

Una gara accesa

Nel corso delle varie fasi non sono mancati risultati equilibrati e vittorie molto nette, ma fin dai primi turni alcuni titoli sono emersi chiaramente come favoriti del pubblico. Tra questi figurava soprattutto Resident Evil 4, considerato da molti utenti il candidato principale alla vittoria finale.

Il torneo di Retro Dodo
Il torneo di Retro Dodo

Le aspettative si sono rivelate corrette almeno in parte, dato che il celebre capitolo originariamente pubblicato su GameCube è riuscito a raggiungere la finale del torneo. Ad attenderlo nell'ultimo confronto c'era però Resident Evil 2 (parliamo dell'originale uscito in epoca PS1), altro episodio particolarmente amato dai fan della serie e lì lo scontro si è fatto accesissimo.

Alla fine è stato proprio il capitolo del 1998 a conquistare il maggior numero di preferenze, aggiudicandosi il primo posto e il titolo simbolico di miglior Resident Evil di sempre.

Il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli: entrambi hanno un "idiota" come protagonista Il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli: entrambi hanno un idiota come protagonista

Gli organizzatori del sondaggio hanno sottolineato come Resident Evil 2 venga ancora oggi considerato uno dei punti più alti raggiunti dalla serie, grazie all'equilibrio tra atmosfera horror, ritmo dell'azione e momenti rimasti impressi nella memoria dei giocatori sia nell'edizione originale sia nel remake pubblicato nel 2019.

Nonostante la vittoria del secondo capitolo, anche Resident Evil 4 continua a essere considerato uno degli episodi più influenti e apprezzati della saga, tanto da essere indicato da molti partecipanti come il proprio preferito personale.

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