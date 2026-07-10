Qual è il miglior Resident Evil di sempre? Una comunità di retrogamer non ha dubbi

Resident Evil 2 è stato eletto miglior capitolo della storica serie horror di Capcom in un sondaggio organizzato dal sito specializzato in retrogaming Retro Dodo che ha coinvolto oltre 30.000 appassionati di retrogaming. Sono proprio questi numeri a rendere la gara interessante, visto che parliamo di un campione davvero ampio.

Una gara accesa

Nel corso delle varie fasi non sono mancati risultati equilibrati e vittorie molto nette, ma fin dai primi turni alcuni titoli sono emersi chiaramente come favoriti del pubblico. Tra questi figurava soprattutto Resident Evil 4, considerato da molti utenti il candidato principale alla vittoria finale.

Il torneo di Retro Dodo

Le aspettative si sono rivelate corrette almeno in parte, dato che il celebre capitolo originariamente pubblicato su GameCube è riuscito a raggiungere la finale del torneo. Ad attenderlo nell'ultimo confronto c'era però Resident Evil 2 (parliamo dell'originale uscito in epoca PS1), altro episodio particolarmente amato dai fan della serie e lì lo scontro si è fatto accesissimo.

Alla fine è stato proprio il capitolo del 1998 a conquistare il maggior numero di preferenze, aggiudicandosi il primo posto e il titolo simbolico di miglior Resident Evil di sempre.

Gli organizzatori del sondaggio hanno sottolineato come Resident Evil 2 venga ancora oggi considerato uno dei punti più alti raggiunti dalla serie, grazie all'equilibrio tra atmosfera horror, ritmo dell'azione e momenti rimasti impressi nella memoria dei giocatori sia nell'edizione originale sia nel remake pubblicato nel 2019.

Nonostante la vittoria del secondo capitolo, anche Resident Evil 4 continua a essere considerato uno degli episodi più influenti e apprezzati della saga, tanto da essere indicato da molti partecipanti come il proprio preferito personale.