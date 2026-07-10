OpenAI presenta GPT-5.6 e ChatGPT Work: arriva il super agente IA che lavora al posto tuo

La mossa segna l'addio definitivo all'era dei semplici chatbot testuali: da oggi l'intelligenza artificiale non vuole limitarsi a suggerire soluzioni, ma anche eseguire compiti pratici e complessi interagendo direttamente con file, software e servizi cloud.

OpenAI ha ufficialmente aperto le porte della sua prossima rivoluzione tecnologica. Dopo aver superato i controlli di sicurezza delle autorità governative degli Stati Uniti, la compagnia guidata da Sam Altman ha avviato la distribuzione globale della nuova famiglia di modelli GPT-5.6 e ha contestualmente presentato ChatGPT Work, un potentissimo agente autonomo progettato per automatizzare la produttività quotidiana d'ufficio.

Cos'è ChatGPT Work e come automatizza l'ufficio

ChatGPT Work nasce dalla fusione tra le capacità conversazionali di GPT-5.6 e le abilità esecutive di Codex (il motore di programmazione di OpenAI). Questa unione permette anche a utenti privi di qualsiasi competenza di programmazione di creare documenti complessi, fogli di calcolo avanzati, presentazioni e persino intere applicazioni web partendo da un semplice comando vocale o testuale.

Il vero punto di forza dello strumento è la nuova Directory Unificata dei Plugin, che consente di connettere nativamente l'agente IA a tutti i principali strumenti di lavoro aziendali:

comunicazione : gestione autonoma delle mail su Gmail e automazione dei messaggi su Slack;

: gestione autonoma delle mail su Gmail e automazione dei messaggi su Slack; archiviazione : lettura, analisi e incrocio di dati presenti su Google Drive e OneDrive;

: lettura, analisi e incrocio di dati presenti su Google Drive e OneDrive; business: estrazione di report e aggiornamento automatico delle piattaforme CRM e dei calendari.

OpenAI ha scelto una strategia di distribuzione aggressiva per anticipare la concorrenza. Gli utenti che utilizzano le applicazioni desktop ufficiali per Windows e macOS hanno accesso immediato a GPT-5.6 e ChatGPT Work, inclusi coloro che utilizzano il piano gratuito dell'assistente. Per quanto riguarda l'interfaccia web e le app mobile, il rollout seguirà un ordine gerarchico progressivo: i primi a ricevere le nuove funzioni saranno gli utenti dei piani Pro, Enterprise ed Edu, seguiti a ruota nei giorni successivi dagli abbonati Plus e Business.

Il mercato della produttività aziendale è insomma diventato il vero terreno di scontro tra Big Tech: Anthropic ha recentemente risposto con la piattaforma Claude Cowork, mentre Google ed Apple stanno accelerando l'integrazione di agenti operativi nei rispettivi sistemi operativi.

La scommessa di OpenAI è l'agnosticismo software: mentre Google e Microsoft cercano di legare l'utente ai rispettivi ecosistemi (Workspace e Copilot), ChatGPT Work si propone come un maggiordomo digitale universale capace di saltare da un programma all'altro senza attriti.

L'accoglienza del pubblico e la rapidità con cui le aziende integreranno questi agenti autonomi nei propri flussi operativi determineranno i nuovi equilibri di un settore che, nel 2026, ha smesso di essere una promessa futura per diventare il motore del lavoro presente.