L'incidente che ha coinvolto un agente autonomo di OpenAI e la piattaforma Hugging Face non ha ancora smesso di far parlare di sé e ora accende anche il dibattito politico in Europa sul controllo dei sistemi di intelligenza artificiale. A intervenire oggi, 30 luglio 2026, è stato Karsten Wildberger, ministro tedesco per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato, che ha definito l'episodio molto allarmante.
Secondo Wildberger, il caso dimostra quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza, ma anche ridurre la dipendenza dell'Europa dai fornitori stranieri. Il rischio non riguarda soltanto il comportamento di agenti sempre più autonomi: pesa anche la possibilità che l'accesso a tecnologie essenziali venga limitato o interrotto con poco preavviso.
L’Europa deve costruire modelli IA e data center propri
Per il ministro tedesco, la domanda centrale è fino a che punto sarà possibile mantenere il controllo su questi sistemi e gestirne le azioni. Il caso Hugging Face ha già contribuito ad aprire un confronto internazionale su standard di sicurezza, ambienti di prova e misure di contenimento per gli agenti IA. Wildberger ha collegato direttamente queste preoccupazioni alla sovranità tecnologica europea. A suo giudizio, l'Unione deve sviluppare piattaforme capaci di competere sui modelli IA di frontiera, evitando che modelli, infrastrutture e capacità di calcolo rimangano concentrati quasi esclusivamente fuori dal continente.
Il ministro ha inoltre chiesto maggiori investimenti privati nei data center europei. Pur riconoscendo che l'energia in Germania costa più che in altri mercati, ritiene che il settore possa comunque generare profitti e che alle imprese europee manchi soprattutto una maggiore propensione al rischio.
Il messaggio è netto: regolamentare l'IA non basta se l'Europa non possiede anche le infrastrutture e le tecnologie necessarie per svilupparla. L'incidente di Hugging Face diventa così non soltanto un caso di cybersicurezza, ma un nuovo argomento a favore di una strategia industriale europea più aggressiva.
Voi che cosa ne pensate? Trovate giusto investire risorse europee nell'intelligenza artificiale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.