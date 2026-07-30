L'incidente che ha coinvolto un agente autonomo di OpenAI e la piattaforma Hugging Face non ha ancora smesso di far parlare di sé e ora accende anche il dibattito politico in Europa sul controllo dei sistemi di intelligenza artificiale. A intervenire oggi, 30 luglio 2026, è stato Karsten Wildberger, ministro tedesco per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato, che ha definito l'episodio molto allarmante.

Secondo Wildberger, il caso dimostra quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza, ma anche ridurre la dipendenza dell'Europa dai fornitori stranieri. Il rischio non riguarda soltanto il comportamento di agenti sempre più autonomi: pesa anche la possibilità che l'accesso a tecnologie essenziali venga limitato o interrotto con poco preavviso.