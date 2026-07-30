Pixel 11 Pro, il coloratissimo Pixel Glow si mostra di nuovo in un teaser: ecco com’è

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei nuovi Pixel 11. Nel frattempo, Google continua a condividere alcuni teaser legati al modello Pixel 11 Pro , mettendo in evidenza una delle novità principali: il nuovo Pixel Glow. Si tratta di un LED luminoso pensato per la gestione delle notifiche sul dispositivo. Non una vera e propria novità, bisogna specificarlo: per certi versi ricorda gli indicatori luminosi già visti su smartphone qualche anno fa. Tuttavia, sarebbero previsti dei cambiamenti specifici, in questo caso.

Il design dello smartphone

Come vi abbiamo anticipato, Google ha condiviso un nuovo teaser dedicato al modello Pixel 11 Pro. L'introduzione si concentra principalmente sull'ecosistema Google presente sui dispositivi, da Google Maps all'IA di Gemini. Successivamente, il video mostra la parte posteriore del dispositivo, concentrandosi in particolare sul modulo fotografico e sul nuovo Pixel Glow. Come vedete, è posizionato a destra delle fotocamere.

Il teaser non differisce troppo da quello precedente, in cui era già possibile vedere forma e posizione del nuovo indicatore LED. In ogni caso, ad attirare l'attenzione sono sicuramente i colori dell'indicatore. Non è chiaro se saranno personalizzabili per ogni notifica e come funzionerà il Pixel Glow in generale, ma in ogni caso mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale. Ricordiamo infatti che l'evento si terrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, precisamente a mezzanotte.