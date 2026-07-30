Pixel 11 Pro, il coloratissimo Pixel Glow si mostra di nuovo in un teaser: ecco com’è

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei nuovi Pixel 11. Nel frattempo, Google continua a condividere alcuni teaser legati al modello Pixel 11 Pro, mettendo in evidenza una delle novità principali: il nuovo Pixel Glow. Si tratta di un LED luminoso pensato per la gestione delle notifiche sul dispositivo. Non una vera e propria novità, bisogna specificarlo: per certi versi ricorda gli indicatori luminosi già visti su smartphone qualche anno fa. Tuttavia, sarebbero previsti dei cambiamenti specifici, in questo caso.
Il design dello smartphone
Come vi abbiamo anticipato, Google ha condiviso un nuovo teaser dedicato al modello Pixel 11 Pro. L'introduzione si concentra principalmente sull'ecosistema Google presente sui dispositivi, da Google Maps all'IA di Gemini. Successivamente, il video mostra la parte posteriore del dispositivo, concentrandosi in particolare sul modulo fotografico e sul nuovo Pixel Glow. Come vedete, è posizionato a destra delle fotocamere.
Il teaser non differisce troppo da quello precedente, in cui era già possibile vedere forma e posizione del nuovo indicatore LED. In ogni caso, ad attirare l'attenzione sono sicuramente i colori dell'indicatore. Non è chiaro se saranno personalizzabili per ogni notifica e come funzionerà il Pixel Glow in generale, ma in ogni caso mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale. Ricordiamo infatti che l'evento si terrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, precisamente a mezzanotte.
Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche
Nel frattempo, sono emerse nuove indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei nuovi smartphone e su alcuni possibili cambiamenti. In particolare, dopo le voci sui possibili rincari, Roland Quandt ha fatto maggiore chiarezza: Google avrebbe deciso di eliminare il taglio da 128 GB per tutta la gamma Pixel 11, facendo partire tutte le configurazioni da almeno 256 GB di memoria interna.
Questo significa che il confronto con la generazione precedente va letto tenendo conto della diversa dotazione: il prezzo del modello base potrebbe sembrare più basso, ma in realtà il confronto diretto riguarda due versioni con capacità di archiviazione differenti rispetto al passato. Per quanto riguarda le caratteristiche, invece, il modello Pixel 11 Pro potrebbe adottare una batteria leggermente inferiore rispetto al Pixel 10 Pro, ovvero da 4.850 mAh.