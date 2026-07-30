FC Mobile trasmetterà due partite della Juventus direttamente all'interno del gioco

Una particolare collaborazione tra EA Sports e Juventus consentirà di vedere due partite della squadra torinese direttamente all'interno di FC Mobile, grazie alla tecnologia di trasmissione integrata in-game presente nel gioco per smartphone e tablet.
"EA Sports e Juventus sono orgogliose di annunciare un'iniziativa innovativa per i tifosi in vista del prossimo precampionato", si legge nel comunicato ufficiale.
"Oltre a portare l'azione calcistica reale direttamente sui dispositivi mobili dei giocatori di tutto il mondo, EA Sports FC Mobile trasmetterà in diretta due partite amichevoli della Juventus tramite il portale FCM TV integrato nel gioco".
Il programma previsto
Si tratta dunque di due partite amichevoli di pre-campionato, dunque ovviamente non facenti parte del circuito standard delle partite di Serie A, ma è comunque un'iniziativa molto interessante, anche perché apre prospettive ulteriori per altre collaborazioni.
In questo caso viene approfondita la partnership tra EA Sports e Juventus, ma prossimamente altre squadre potrebbero essere protagoniste di eventi simili.
Le dirette su EA SPORTS FC Mobile riguarderanno dunque le seguenti partite:
- Juventus vs OGC Niece - Venerdì 31 luglio, ore 18:00. Amichevole di precampionato contro l'OGC Nice presso lo Juventus Training Center. La diretta sarà trasmessa in tutto il mondo, ad eccezione della Francia e dei suoi Dipartimenti e Territori d'Oltremare
- Juventus vs Juventus Next Gen - Lunedì 17 agosto, ore 18:00. Tradizionale amichevole contro la seconda squadra del club con formazione giovanile, presso l'Allianz Stadium
Nel frattempo abbiamo visto un video di approfondimento sul gameplay di EA Sports FC 27 proprio ieri sera, dopo la presentazione del gioco con trailer ufficiale, data di uscita e nuove caratteristiche.