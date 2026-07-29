Ball x Pit svela l'aggiornamento "Naturalista" con nuovi personaggi, sfere e non solo: ecco la data di uscita

Il 6 agosto sarà disponibile un nuovo aggiornamento di Ball x Pit. Si chiama "Naturalista" e includerà nuovi personaggi, nuove sfere e nuovi oggetti passivi.
Vediamo quanto è stato svelato nel dettaglio.
Le novità dell'aggiornamento di Ball x Pit
Iniziamo con i due personaggi che saranno aggiunti. The Ballbearer raddoppia la potenza di fuoco fornendo un numero doppio di slot per le sfere per costruire un arsenale, al costo di rinunciare completamente agli oggetti passivi. The Hoary Hoarder adotta l'approccio opposto, "trascinandosi dietro uno zaino fuori misura stracolmo di equipaggiamento". Ha spazio solo per due slot sfere, ma compensa con un numero doppio di slot passivi.
Ci saranno 11 nuove sfere, ecco quelle svelate per ora:
- Lightning Bug illumina il campo di battaglia generando una lucciola a ogni rimbalzo. Ciascuna lucciola va a caccia del nemico più forte prima di folgorare i bersagli vicini con una scarica di fulmini.
- Mosquito Kingdom crea lentamente uno sciame, generando una o due zanzare ogni volta che colpisce un nemico. Le zanzare danno la caccia al bersaglio più debole sul campo, infliggendo tra i 100 e i 150 danni con ciascun attacco; e se una di esse sferra il colpo di grazia recupererete una piccola quantità di salute.
- Drill trapassa i nemici da dietro, perforandoli da parte a parte e infliggendo danni extra lungo il percorso.
- Flesh parte debole, infliggendo solo la metà dei danni, ma aumenta rapidamente di velocità a ogni rimbalzo finché non diventa una scia fulminea che sfreccia sullo schermo.
- Armageddon evoca una distruttiva pioggia di meteore nel momento stesso in cui colpisce un nemico. Il primo impatto marca il bersaglio, dopodiché meteore infuocate piovono sull'area, infliggendo ingenti danni a ogni nemico catturato entro un raggio di tre caselle.
Per quanto riguarda i nuovi oggetti passivi, ne sono stati svelati tre su cinque che saranno introdotti:
- Platinum Dumbbell premia i tiri puliti, fornendo alle sfere un bonus ai danni che dura finché non impattano contro la parete di fondo.
- Inglorious Hammer mantiene alta la pressione dopo un rimbalzo, facendo sì che le sfere che colpiscono una parete o il fondo dell'arena si scaglino immediatamente su un nemico casuale infliggendo danni ridotti.
- Remote Detonator trasforma ogni eliminazione in una nuova opportunità esplosiva. Ogni volta che un nemico viene sconfitto, genera una Bomb Ball di livello 1, alimentando la reazione a catena e riempiendo il campo di battaglia di ancora più esplosioni.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Ball x Pit.