Blacksad: Under The Skin per PC Steam: indagini noir a meno di 2 euro su Instant Gaming

Gli amanti delle atmosfere investigative e delle storie di ampio respiro narrativo possono approfittare di un'occasione imperdibile offerta su Instant Gaming per accaparrarsi Blacksad: Under The Skin, l'apprezzata avventura grafica ambientata in una New York degli anni '50 dai toni fortemente noir. Sul catalogo di Instant Gaming il titolo viene infatti proposto a un prezzo netto promozionale di soli 1,19 €, fronteggiando un prezzo di listino ufficiale pari a 20,00 €. Aggiungendo l'aliquota IVA standard al 22% al momento del pagamento per calcolare la spesa totale, il costo effettivo ammonta a 1,45€ . Sebbene la percentuale di sconto pubblicizzata dallo store si attesti su un imponente 94%, il confronto diretto tra la spesa finale tassata e il prezzo di listino mostra una riduzione reale del 93%, consentendo di conservare comunque 18,55€ nel portafoglio. È una promozione imperdibile per riscattare la chiave digitale e aggiungerla istantaneamente alla vostra libreria, sfruttando la comodità d'acquisto garantita da Instant Gaming .

Un'indagine noir tra corruzione, istinto felino e scelte morali

Tratto dalla celebre e pluripremiata serie a fumetti creata da Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido, Blacksad: Under The Skin cala i giocatori nei panni di John Blacksad, un cinico e affascinante detective privato antropomorfo che si muove nel torbido sottobosco della grande mela. L'incipit della storia prende il via con il presunto suicidio di Joe Dunn, proprietario di un club di boxe sul lastrico, e la misteriosa scomparsa del suo pugile stella Bobby Yale alla vigilia del match più importante della sua carriera. Chiamato ad indagare dalla figlia della vittima per scoprire la verità, il detective felino si troverà immerso in una fitta rete di corruzione, scommesse clandestine e segreti inconfessabili.

Il gameplay si sviluppa come un poliziesco tridimensionale tracciato da scelte morali e investigazione pura, in cui l'esplorazione delle ambientazioni e l'interrogatorio dei vari sospettati si fondono con un originale sistema di deduzione. Sfruttando i sensi felini ultra-sviluppati di Blacksad, è possibile notare piccoli dettagli corporei, battiti cardiaci accelerati o impercettibili variazioni nelle reazioni degli interlocutori per sbloccare nuovi indizi nella mappa mentale dei casi.

Ogni dialogo e decisione presa lungo il cammino modifica l'andamento degli eventi, influenzando la crescita delle relazioni con i vari personaggi e il destino finale dell'indagine attraverso molteplici finali alternativi. Le sequenze d'azione più concitate e i confronti fisici vengono gestiti tramite Quick Time Event serrati che mantengono alta la tensione drammatica senza mai scalzare l'attenzione dalla componente riflessiva. Dal punto di vista visivo e sonoro, il lavoro svolto ricrea con estrema fedeltà il caratteristico tratto artistico del fumetto originale, accompagnato da una colonna sonora jazz d'atmosfera e da un doppiaggio curato nei minimi dettagli.

La chiave scaricabile fornita da Instant Gaming si riscatta in pochi istanti su Steam, assicurando la versione PC completa con supporto ai comandi via controller o mouse e tastiera. Qui trovate la nostra recensione di Blacksad: Under The Skin.