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One Piece: Pirate Warriors 3 per PC Steam in offerta a pochi euro su Instant Gaming

One Piece: Pirate Warriors 3 costa pochissimo per PC Steam grazie a Instant Gaming: ecco tutti i dettagli sul costo finale con IVA e sul risparmio effettivo, valido anche dopo l'alba di ieri notte.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/07/2026
One Piece Pirate Warriors 3
One Piece: Pirate Warriors 3
One Piece: Pirate Warriors 3
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Se volete recuperare le avventure musou di Rufy e compagni su PC, Instant Gaming mette a disposizione One Piece: Pirate Warriors 3 in versione Steam con un taglio di prezzo consistente. Sullo store digitale la cifra iniziale viene mostrata a 2,19€ netti, a cui si applica lo sconto del 95% pubblicizzato a schermo. Applicando l'aliquota IVA al 22%, l'importo totale da saldare al momento del pagamento diventa di 2,67€. Prendendo come riferimento il valore di listino ufficiale pari a 40,00€, la spesa effettivamente risparmiata ammonta a 37,33€, assicurandovi un ribasso reale di circa il 93%. Potete raggiungere il negozio di key tramite il link dedicato per completare l'acquisto e riscattare subito il codice nella vostra libreria Steam.

Gameplay per botte gum-gum

One Piece: Pirate Warriors 3 permette di ripercorrere la storia dell'opera originale ideata da Eiichiro Oda, coprendo la narrazione a partire dalle prime fasi nel Mare Orientale fino ad arrivare alla saga di Dressrosa. Il gioco si adatta alla formula tipica dei titoli musou, concentrandosi su combattimenti d'azione dinamici nei quali vi troverete ad affrontare centinaia di avversari in contemporanea all'interno delle mappe. Le meccaniche di scontro permettono di alternare combo rapide ad attacchi speciali, sfruttando anche la modalità Kizuna Rush per chiamare in aiuto altri membri della ciurma ed eseguire colpi di grazia combinati.

Il codice sblocca la versione completa del gioco su Steam, provvista della modalità campagna principale, del Diario Log per sbloccare costumi e personaggi aggiuntivi, oltre al supporto per controller e opzioni di risoluzione personalizzabili su PC. Qui trovate la nostra recensione completa.

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