Pokémon GO compie 10 anni: la storia del fenomeno che ha cambiato il gaming

Luglio 2016: le piazze, i parchi cittadini e persino i cimiteri vengono invasi da centinaia di persone. Nonostante il caldo. Nonostante i servizi al telegiornale sull'evitare di uscire nelle ore più calde. Nonostante un soft launch che richiedeva di scaricare una scomoda apk online. Tutto il mondo era unito dallo stesso, ipnotico, identico gesto: indice teso, sguardo sullo smartphone, rotazione del dito e via. Poké Ball partita per catturare l'ennesimo Zubat.
Da un giorno all'altro, il vecchio cliché del videogiocatore isolato nella propria cameretta viene polverizzato da una fiumana di persone scese in strada, a giocare passeggiando nel mondo reale. A piedi e in bicicletta prima; in auto a passo d'uomo per ingannare l'app e schiudere più uova, quando il gioco si trasformò in ossessione. Può sembrare retorico, ma fu un reset culturale.
Oggi, dieci anni dopo, quello stesso gioco, Pokémon GO, è ancora qui e spegne 10 candeline. È un traguardo straordinario e un anniversario che in pochissimi avrebbero osato pronosticare all'epoca. All'inizio, infatti, l'opera di Niantic appariva come l'ennesima moda passeggera, un "effetto nostalgia" destinato a sgonfiarsi nel giro di un autunno a causa di server instabili e di una tecnologia, la realtà aumentata (AR), allora considerata poco più di un gadget acerbo.
Eppure, una decade dopo, il gioco non solo è sopravvissuto, ma si è evoluto, trasformandosi da semplice passatempo estivo a un colosso multimediale e competitivo da miliardi di dollari. Ma come ha fatto un'applicazione mobile a ridefinire per così tanto tempo le nostre abitudini, resistendo al logorio degli anni? Ripercorriamo la storia, i successi e i segreti di un fenomeno che ha cambiato per sempre il mondo dei videogiochi.
Il boom del 2016: quando il mondo si fermò per catturare i Pokémon
Non si può comprendere appieno il significato del decimo anniversario di Pokémon GO senza riavvolgere il nastro fino a quell'incredibile estate del 2016. Quello che si scatenò a poche ore dall'uscita non fu un semplice successo commerciale, ma un terremoto culturale di proporzioni globali. In un mercato mobile allora dominato da titoli mordi-e-fuggi da consumare sul divano, Niantic scaraventò le persone fuori casa, polverizzando ogni record precedente e riscrivendo le regole dell'intrattenimento.
Nei primi mesi dal debutto l'applicazione superò la mostruosa cifra di 500 milioni di download, spingendo la popolazione mondiale a camminare per miliardi di chilometri collettivi. L'impatto fu così dirompente da generare dinamiche sociali mai viste prima, riassumibili in tre macro-fenomeni che hanno fatto la storia del costume:
- socializzazione spontanea e "piazze virtuali": il fulcro di questa rivoluzione antropologica furono i famosi, e famigerati, Moduli Esca. Bastava che un giocatore ne attivasse uno su un Pokéstop per vedere materializzarsi, nel giro di pochi minuti, decine di sconosciuti nello stesso punto geometrico delle città più grandi. Bar, fontane, piazze storiche e monumenti si trasformarono in hub di aggregazione. Nacque un codice comunicativo inedito: bastava incrociare lo sguardo di un passante, notare il riflesso azzurrino dello schermo sul suo viso e fare un cenno d'intesa per iniziare a parlare di squadre, mosse e catture con persone che, in altre circostanze, non avremmo mai approcciato. Certo, in qualche caso il metodo venne usato anche per adescare qualche giocatore in vicoli poco illuminati e rapinarlo, ma ogni novità ha le sue controindicazioni.
- la gamification della salute pubblica: per la prima volta nella storia dei videogame, l'attività fisica non era un effetto collaterale o un obbligo punitivo, ma il motore pulsante dell'esperienza di gioco. Il sistema delle uova, che richiedeva di camminare per 2, 5 o 10 chilometri reali per la schiusa, spinse milioni di persone sedentarie a macinare chilometri su chilometri. Medici e psicologi di tutto il mondo salutarono il gioco come un formidabile strumento di salute pubblica, capace di combattere l'isolamento sociale e stimolare il movimento all'aria aperta come nessuna campagna ministeriale era mai riuscita a fare;
- casi di cronaca surreali: oltre ai furti già citati, il mondo reale dovette adattarsi a una velocità spaventosa a questa mappa invisibile sovrapposta alla realtà. Le stazioni di polizia in Australia furono costrette ad affiggere cartelli per chiedere ai passanti di non entrare nei commissariati a caccia di Sandshrew. Il culmine di quella follia collettiva rimarrà per sempre impresso nel video virale di Central Park a New York, dove una folla oceanica bloccò il traffico, con persone che abbandonarono le auto in mezzo alla carreggiata con le portiere aperte, pur di correre nel parco a catturare un, all'epoca molto raro, Vaporeon selvatico apparso a notte fonda. Il tutto mentre i server di Niantic, costantemente al collasso a causa del sovraccarico, mostravano la celebre schermata di errore con Gyarados, diventata essa stessa un meme.
Pokémon GO è diventato, insomma, il primo vero esperimento di massa in cui il mondo digitale si è fuso perfettamente con quello reale, dimostrando il potenziale enorme della tecnologia quando mette al centro le connessioni umane.
Da semplice passatempo a gioco competitivo: come è cambiato il gameplay
Se foste rimasti fermi all'inverno del 2016, oggi fareste fatica a riconoscere l'applicazione installata sul vostro smartphone. La prima versione di Pokémon GO era, a conti fatti, un guscio vuoto: superato l'entusiasmo della cattura e dei primi combattimenti nelle Palestre (allora basati su un sistema di prestigio piuttosto farraginoso), il gioco prestava il fianco a una forte ripetitività. Tanto che nella recensione di Pokémon GO pubblicata il 16 luglio 2016, pur assegnando un 7 basato principalmente sul forte impatto emotivo e culturale del gioco, scrivevo che "il lavoro di Niantic è stato infatti approssimativo e ci ha consegnato un gioco problematico e in parte incompleto".
Fa ridere pensare che mentre scrivevo quelle parole lavoravo in Multiplayer.it da meno di un anno ed ero terrorizzato all'idea di leggere le reazioni di voi lettori nei commenti all'articolo. Per mettere le cose in prospettiva di quanti sono 10 anni, all'epoca ero uno stagista, non mi ero ancora trasferito a Terni, incontravo di tanto in tanto in ufficio firme storiche del sito come Antonio Jodice, Antonio Fucito e Matteo Santicchia, avevo molta paura di Umberto (Moioli) e non avevo ancora mai incontrato Junichi Masuda (storico producer di Pokémon che avrei intervistato pochi anni dopo).
Negli stessi dieci anni, anche Niantic ha dovuto compiere una vera e propria metamorfosi strutturale per evitare che il titolo finisse nel dimenticatoio dei trend passeggeri. Il gameplay è diventato stratificato, introducendo meccaniche capaci di trasformare un semplice passatempo in un'esperienza profonda, adatta sia al giocatore occasionale sia all'amante dell'ottimizzazione matematica.
I raid e i Pokémon leggendari
Introdotti nell'estate del 2017, i Raid hanno salvato il gioco nel momento del suo primo, fisiologico calo di utenza. Questa meccanica cooperativa aveva finalmente reso più organizzato quell'elemento sociale appena abbozzato nelle prime versioni: non si trattava più di trovarsi per caso attorno a un'esca, ma di coordinarsi tramite app di messaggistica per presentarsi a un'ora precisa davanti a una Palestra. Da lì, si partiva poi in vere e proprie cacce, raid dopo raid, a piedi o in auto, per massimizzare le catture e le possibilità di trovare Pokémon leggendari o misteriosi anche in versione cromatica.
Battere boss del calibro di Mewtwo, Lugia o Rayquaza ha richiesto una cooperazione senza precedenti, poi evoluta con i Biglietti Raid da remoto durante la pandemia. Ma al di là dell'effettiva profondità delle meccaniche di combattimento, sempre piuttosto semplici, i Raid hanno ridefinito il concetto di "endgame" per milioni di allenatori, offrendo la scarica di adrenalina tipica dei MMORPG direttamente su mobile.
La Lega Lotte GO e il PvP
Per anni il combattimento in Pokémon GO è stato criticato per la sua eccessiva semplicità, ridotta a un forsennato tapping sullo schermo. Tutto è cambiato con il debutto della Lega Lotte GO (GBL). L'introduzione del comparto PvP (Player versus Player) ha dato una sferzata ai giocatori più competitivi.
Sotto una superficie apparentemente elementare si nasconde oggi un sistema competitivo profondo: la gestione dei tempi di ricarica delle mosse (il cosiddetto energy counting), il tempismo nell'uso dei due scudi protettivi e la strategia del safe switch (il cambio preventivo del Pokémon) hanno trasformato il gioco in un titolo da eSport, con tanto di circuiti mondiali ufficiali trasmessi in streaming.
Certo, il meta e le strategie sono più basilari rispetto a quelle dei giochi Pokémon tradizionali e a Pokémon Champions, ma gli scontri hanno acquisito nel tempo il loro perché.
I Community Day e i GO Fest
Se il gameplay si è evoluto dentro lo schermo, Niantic ha perfezionato anche la formula degli eventi nel mondo reale. I Community Day mensili sono diventati un appuntamento fisso sul calendario: poche ore in cui un Pokémon specifico invade le città, offrendo varianti cromatiche e mosse esclusive.
Il vero capolavoro organizzativo rimangono però i Pokémon GO Fest. Da disastro logistico della prima edizione di Chicago, questi festival si sono trasformati in enormi eventi globali e dal vivo in grado di muovere masse oceaniche di turisti. Città come Londra, New York, Tokyo o Madrid hanno ospitato edizioni capaci di generare un indotto turistico milionario, con alberghi esauriti e parchi cittadini interamente dedicati all'evento, dimostrando come un videogioco possa diventare un volano economico per le amministrazioni locali.
Sopravvivere al Covid
Uno dei momenti più difficili della società moderna è coinciso con gli anni del Covid-19. Anche per Pokémon GO non è stato un periodo semplice, ma forse è quello che più ha plasmato il futuro dell'app. D'altra parte, come poteva funzionare un'app pensata per far camminare in un periodo nel quale non ci si poteva muovere da casa? Ecco, quindi, che Niantic è diventata più morbida per quanto riguarda le distanze, ampliando il raggio di azione dei Pokéstop, consentendo di interagire con amici lontani, dando regali giornalieri in modo che anche coloro che non avevano a disposizione punti "caldi" potessero partecipare al gioco.
Queste cose, assieme al nuovo sistema di missioni, ai raid da remoto, alla possibilità di segnalare nuovi Pokéstop (diventata poi controversa, anche se smentita), hanno reso Pokémon GO un gioco in grado di adattarsi a un gran numero di persone e di sopravvivere alla prova del tempo.
Pokémon GO nel 2026: ha ancora senso giocarci oggi?
Ma la domanda che sorge spontanea per chiunque abbia disinstallato l'applicazione dopo la prima, folle stagione di caccia è: ha senso ricominciare a giocare a Pokémon GO oggi? La risposta breve è, probabilmente, sì. Dovete però dimenticarvi completamente del gioco rozzo e instabile del 2016. Oggi vi troverete davanti un titolo profondamente maturo, che vi accoglierà con una serie di cambiamenti radicali che renderanno l'esperienza molto diversa, quasi soverchiante. Alcuni esempi:
- negli ultimi anni Niantic ha ridisegnato da zero la mappa di gioco e i biomi, con un'interfaccia molto più chiara. Le transizioni tra spiagge, foreste e aree urbane sono fluide e visivamente appaganti, e la realtà aumentata (AR) funziona decisamente meglio
- il Pokédex è ora monumentale: se dieci anni fa la caccia era limitata ai primi 151 mostriciattoli di Kanto, oggi il gioco integra quasi tutte le generazioni esistenti, comprese le creature della regione di Paldea e forme speciali come le Megaevoluzioni. La varietà di spawn è alta, ma anche l'impegno richiesto per catturare i Pokémon che vi mancano è molto più alto, tra Pokémon Day e eventi speciali;
- il gioco è diventato infinitamente più accessibile, e ci sono strumenti che permettono di giocare anche a chi vive in zone rurali o isolate; restano però numerose limitazioni e i miglioramenti alla gestione dell'inventario e agli scambi non hanno eliminato del tutto i tempi morti.
Oggi giocare a Pokémon GO significa entrare in un ecosistema collaudato che non ha intenzione di fermarsi, quindi se ricominciate a giocare sappiate che non sarà facile riprendere il ritmo senza farsi sopraffare dalla frustrazione per le troppe tappe perdute, soprattutto quando vi troverete di fronte i Pokémon più forti del meta in competitivo e voi non potrete averli prima di settimane, mesi o, nei casi peggiori, anni di gioco.
Qual è il tuo ricordo più bello?
Spegnere dieci candeline per un'applicazione mobile non è un traguardo da tutti i giorni e il percorso di Niantic fino a qui non è stato privo di ostacoli. Il rapporto con la community ha vissuto momenti di forte attrito (basti pensare alle storiche proteste sui costi dei biglietti raid da remoto o sulla riduzione del raggio d'azione dei Pokéstop). A rendere ancora più incerto questo equilibrio è arrivato, nel 2025, un cambio di proprietà epocale: Niantic ha ceduto la divisione giochi, Pokémon GO compreso, a Scopely per 3,5 miliardi di dollari, passando sotto il controllo del fondo sovrano saudita Savvy Games Group, mentre il ramo tecnologico è confluito nella neonata Niantic Spatial. Eppure, la resilienza del team di sviluppo e la capacità di trovare un compromesso con i giocatori hanno dimostrato che il supporto a lungo termine può rendere un titolo mobile virtualmente immortale.
Pokémon GO festeggia i suoi primi 10 anni non solo come un successo finanziario da capogiro, capace di incassare miliardi di dollari e dominare le classifiche degli store, ma come un vero e proprio ponte intergenerazionale. È uno dei pochissimi videogiochi in cui non è raro vedere genitori e figli, o giocatori di vecchia data e neofiti totali, camminare fianco a fianco nello stesso parco per aiutarsi a vicenda.
Niantic ha così dimostrato che il franchise dei mostriciattoli tascabili possiede una magia senza tempo, a patto di saperla far camminare al passo con l'evoluzione tecnologica. Pokémon GO ha cambiato le nostre abitudini, ha mappato le nostre città e ci ha costretto a guardare il mondo reale con occhi diversi, pieni di meraviglia.
Ora la parola passa a voi, che state giocando senza sosta da 3.650 giorni o magari avete provato l'app solo qualche settimana 10 anni fa. Siete ancora allenatori attivi a caccia di cromatici perfetti o fate parte di chi ha appeso la Poké Ball al chiodo dopo la prima, indimenticabile estate? Ma, soprattutto, com'è cambiata la vostra vita in tutto questo tempo? Lasciate un commento qui sotto e raccontateci il vostro aneddoto più folle o il vostro ricordo più bello legato a Pokémon GO.
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