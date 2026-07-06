Pokémon GO compie 10 anni: la storia del fenomeno che ha cambiato il gaming

Eppure, una decade dopo, il gioco non solo è sopravvissuto, ma si è evoluto , trasformandosi da semplice passatempo estivo a un colosso multimediale e competitivo da miliardi di dollari. Ma come ha fatto un'applicazione mobile a ridefinire per così tanto tempo le nostre abitudini, resistendo al logorio degli anni? Ripercorriamo la storia, i successi e i segreti di un fenomeno che ha cambiato per sempre il mondo dei videogiochi.

Oggi, dieci anni dopo, quello stesso gioco, Pokémon GO, è ancora qui e spegne 10 candeline . È un traguardo straordinario e un anniversario che in pochissimi avrebbero osato pronosticare all'epoca. All'inizio, infatti, l'opera di Niantic appariva come l'ennesima moda passeggera, un "effetto nostalgia" destinato a sgonfiarsi nel giro di un autunno a causa di server instabili e di una tecnologia, la realtà aumentata (AR), allora considerata poco più di un gadget acerbo.

Da un giorno all'altro, il vecchio cliché del videogiocatore isolato nella propria cameretta viene polverizzato da una fiumana di persone scese in strada, a giocare passeggiando nel mondo reale. A piedi e in bicicletta prima; in auto a passo d'uomo per ingannare l'app e schiudere più uova, quando il gioco si trasformò in ossessione. Può sembrare retorico, ma fu un reset culturale .

Luglio 2016: le piazze, i parchi cittadini e persino i cimiteri vengono invasi da centinaia di persone. Nonostante il caldo. Nonostante i servizi al telegiornale sull'evitare di uscire nelle ore più calde. Nonostante un soft launch che richiedeva di scaricare una scomoda apk online. Tutto il mondo era unito dallo stesso, ipnotico, identico gesto: indice teso, sguardo sullo smartphone, rotazione del dito e via. Poké Ball partita per catturare l'ennesimo Zubat.

Pokémon GO è diventato, insomma, il primo vero esperimento di massa in cui il mondo digitale si è fuso perfettamente con quello reale , dimostrando il potenziale enorme della tecnologia quando mette al centro le connessioni umane.

Nei primi mesi dal debutto l'applicazione superò la mostruosa cifra di 500 milioni di download , spingendo la popolazione mondiale a camminare per miliardi di chilometri collettivi . L'impatto fu così dirompente da generare dinamiche sociali mai viste prima, riassumibili in tre macro-fenomeni che hanno fatto la storia del costume:

Non si può comprendere appieno il significato del decimo anniversario di Pokémon GO senza riavvolgere il nastro fino a quell'incredibile estate del 2016. Quello che si scatenò a poche ore dall'uscita non fu un semplice successo commerciale, ma un terremoto culturale di proporzioni globali. In un mercato mobile allora dominato da titoli mordi-e-fuggi da consumare sul divano, Niantic scaraventò le persone fuori casa , polverizzando ogni record precedente e riscrivendo le regole dell'intrattenimento.

Da semplice passatempo a gioco competitivo: come è cambiato il gameplay

Se foste rimasti fermi all'inverno del 2016, oggi fareste fatica a riconoscere l'applicazione installata sul vostro smartphone. La prima versione di Pokémon GO era, a conti fatti, un guscio vuoto: superato l'entusiasmo della cattura e dei primi combattimenti nelle Palestre (allora basati su un sistema di prestigio piuttosto farraginoso), il gioco prestava il fianco a una forte ripetitività. Tanto che nella recensione di Pokémon GO pubblicata il 16 luglio 2016, pur assegnando un 7 basato principalmente sul forte impatto emotivo e culturale del gioco, scrivevo che "il lavoro di Niantic è stato infatti approssimativo e ci ha consegnato un gioco problematico e in parte incompleto".

Fa ridere pensare che mentre scrivevo quelle parole lavoravo in Multiplayer.it da meno di un anno ed ero terrorizzato all'idea di leggere le reazioni di voi lettori nei commenti all'articolo. Per mettere le cose in prospettiva di quanti sono 10 anni, all'epoca ero uno stagista, non mi ero ancora trasferito a Terni, incontravo di tanto in tanto in ufficio firme storiche del sito come Antonio Jodice, Antonio Fucito e Matteo Santicchia, avevo molta paura di Umberto (Moioli) e non avevo ancora mai incontrato Junichi Masuda (storico producer di Pokémon che avrei intervistato pochi anni dopo).

Negli stessi dieci anni, anche Niantic ha dovuto compiere una vera e propria metamorfosi strutturale per evitare che il titolo finisse nel dimenticatoio dei trend passeggeri. Il gameplay è diventato stratificato, introducendo meccaniche capaci di trasformare un semplice passatempo in un'esperienza profonda, adatta sia al giocatore occasionale sia all'amante dell'ottimizzazione matematica.

I raid e i Pokémon leggendari

Introdotti nell'estate del 2017, i Raid hanno salvato il gioco nel momento del suo primo, fisiologico calo di utenza. Questa meccanica cooperativa aveva finalmente reso più organizzato quell'elemento sociale appena abbozzato nelle prime versioni: non si trattava più di trovarsi per caso attorno a un'esca, ma di coordinarsi tramite app di messaggistica per presentarsi a un'ora precisa davanti a una Palestra. Da lì, si partiva poi in vere e proprie cacce, raid dopo raid, a piedi o in auto, per massimizzare le catture e le possibilità di trovare Pokémon leggendari o misteriosi anche in versione cromatica.

C'è voluto un anno prima che i raid, visti nel trailer di annuncio con l'epico scontro con Mewtwo, arrivassero in Pokémon GO

Battere boss del calibro di Mewtwo, Lugia o Rayquaza ha richiesto una cooperazione senza precedenti, poi evoluta con i Biglietti Raid da remoto durante la pandemia. Ma al di là dell'effettiva profondità delle meccaniche di combattimento, sempre piuttosto semplici, i Raid hanno ridefinito il concetto di "endgame" per milioni di allenatori, offrendo la scarica di adrenalina tipica dei MMORPG direttamente su mobile.

La Lega Lotte GO e il PvP

Per anni il combattimento in Pokémon GO è stato criticato per la sua eccessiva semplicità, ridotta a un forsennato tapping sullo schermo. Tutto è cambiato con il debutto della Lega Lotte GO (GBL). L'introduzione del comparto PvP (Player versus Player) ha dato una sferzata ai giocatori più competitivi.

Le Leghe Lotte hanno riportato tanti giocatori in Pokémon GO

Sotto una superficie apparentemente elementare si nasconde oggi un sistema competitivo profondo: la gestione dei tempi di ricarica delle mosse (il cosiddetto energy counting), il tempismo nell'uso dei due scudi protettivi e la strategia del safe switch (il cambio preventivo del Pokémon) hanno trasformato il gioco in un titolo da eSport, con tanto di circuiti mondiali ufficiali trasmessi in streaming.

Certo, il meta e le strategie sono più basilari rispetto a quelle dei giochi Pokémon tradizionali e a Pokémon Champions, ma gli scontri hanno acquisito nel tempo il loro perché.

I Community Day e i GO Fest

Se il gameplay si è evoluto dentro lo schermo, Niantic ha perfezionato anche la formula degli eventi nel mondo reale. I Community Day mensili sono diventati un appuntamento fisso sul calendario: poche ore in cui un Pokémon specifico invade le città, offrendo varianti cromatiche e mosse esclusive.

Il vero capolavoro organizzativo rimangono però i Pokémon GO Fest. Da disastro logistico della prima edizione di Chicago, questi festival si sono trasformati in enormi eventi globali e dal vivo in grado di muovere masse oceaniche di turisti. Città come Londra, New York, Tokyo o Madrid hanno ospitato edizioni capaci di generare un indotto turistico milionario, con alberghi esauriti e parchi cittadini interamente dedicati all'evento, dimostrando come un videogioco possa diventare un volano economico per le amministrazioni locali.