Pokémon GO compie 10 anni: tutti i dettagli per festeggiare alla grande

Durante l'evento, i giocatori potranno incontrare questo speciale Gimmighoul utilizzando i Moduli Esca Dorati oppure tramite il Coin Bag. Inoltre, per tutta la durata delle celebrazioni e fino al 31 luglio, sarà possibile ottenere esemplari dotati di uno sfondo speciale e, con un po' di fortuna, incontrare anche una versione cromatica di Gimmighoul utilizzando il Coin Bag.

Gimmighoul con moneta annessa

L'evento offrirà una serie di bonus particolarmente vantaggiosi. Le catture garantiranno infatti quattro volte i normali punti esperienza e quattro volte la Polvere di Stelle, mentre i Pokémon a tema presenti in natura avranno maggiori probabilità di apparire in versione cromatica.

Torneranno inoltre diversi Pokémon festaioli già noti ai giocatori, tra cui Pikachu con il cappello a forma di torta, Eevee e altri protagonisti delle precedenti celebrazioni. In natura appariranno più frequentemente Pikachu, Eevee e Wurmple.

Come di consueto saranno disponibili missioni di ricerca sul campo dedicate all'evento, che permetteranno di ottenere incontri con Pokémon a tema. Sarà inoltre acquistabile una ricerca a tempo premium al costo di circa 1,99 euro, che includerà ricompense come un Superincubatore, un Biglietto Lotta Premium e un incontro con Gimmighoul del decimo anniversario dotato di sfondo speciale, oltre ad altri premi.

L'evento offrirà anche l'opportunità di ottenere alcune mosse esclusive evolvendo determinati Pokémon. Evolvendo Ivysaur durante il periodo celebrativo si otterrà un Venusaur con la mossa caricata Radicalbero, mentre Charmeleon e Wartortle potranno essere evoluti rispettivamente in Charizard con Incendio e Blastoise con Idrocannone.

Per l'occasione sarà disponibile anche un pacchetto speciale nel negozio online di Pokémon GO, proposto a circa 1,99 euro, oltre a un nuovo oggetto cosmetico per l'avatar acquistabile nello shop di gioco. Non mancheranno infine adesivi tematici ottenibili facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia o acquistandoli direttamente nel negozio.