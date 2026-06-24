Svolta Google Messaggi: addio a una delle sue storiche limitazioni

Messaggi di Google punta a semplificare l'inoltro dei contenuti

Analizzando una recente versione beta dell'applicazione, sono emersi indizi che suggeriscono l'arrivo di una nuova funzione dedicata all'inoltro multiplo. La novità consentirebbe di selezionare contemporaneamente più messaggi di testo, immagini o contenuti misti e inviarli a uno o più contatti in un'unica operazione. Nella versione attuale dell'app, quando vengono selezionate più immagini all'interno di una conversazione, le opzioni disponibili sono limitate al download o all'eliminazione. Per procedere con l'inoltro è necessario scegliere ogni immagine separatamente. La situazione è analoga per i messaggi di testo, che non possono essere inoltrati in gruppo.

Come appare la selezione di messaggi multipli oggi (a sinistra); come apparirà dopo l'aggiornamento (al centro e a destra), fonte Android Authority

Con la nuova implementazione individuata nel codice dell'app, compare invece un menu aggiuntivo accessibile tramite l'icona con i tre puntini nella parte superiore della conversazione. Tra le nuove opzioni disponibili figura proprio il comando "Inoltra", che permette di gestire contemporaneamente tutti gli elementi selezionati.

Una volta avviata l'operazione, viene mostrata una schermata per la scelta dei destinatari accompagnata da un'anteprima dei messaggi che verranno condivisi. Si tratta di un cambiamento significativo anche dal punto di vista dell'interfaccia, poiché attualmente Google Messaggi non offre alcuna anteprima nemmeno quando si inoltra un singolo messaggio.

L'introduzione di questa funzione avvicinerebbe ulteriormente Messaggi alle applicazioni concorrenti più diffuse, come WhatsApp, Telegram e altre piattaforme che da anni consentono la gestione simultanea di più contenuti. Pur trattandosi di una funzione relativamente semplice, la sua assenza è stata spesso oggetto di critiche da parte degli utenti più attivi.

Come accade per molte novità individuate nelle versioni beta, non esistono ancora indicazioni precise sui tempi di rilascio. La funzione appare infatti ancora in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche prima dell'arrivo nella versione stabile dell'applicazione.