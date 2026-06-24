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Sonic 1 e Sonic 2 tornano in edizione fisica per Mega Drive: aperti i preordini delle cartucce celebrative

SEGA e iam8bit hanno annunciato l'apertura dei preordini per due nuove edizioni fisiche di Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/06/2026
Le cartucce di Sonic

SEGA e iam8bit hanno aperto i preordini delle edizioni celebrative di Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2, che per l'occasione fanno il loro ritorno su delle cartucce compatibili con il Mega Drive/Genesis originale. Sicuramente gli appassionati di retrogaming ne saranno entusiasti, ma anche i fan di Sonic potrebbero trovarle appetibili.

I due prodotti fanno parte della Sonic 35th Anniversary Legacy Cartridge Collection, una linea pensata soprattutto per il mercato del collezionismo e per celebrare i 35 anni della celebre serie platform che sfidò Mario. Come detto, a differenza di molte edizioni commemorative che hanno una funzione puramente espositiva, queste cartucce sono effettivamente utilizzabili sull'hardware originale SEGA.

Cartucce e confezioni dei Sonic
Cartucce e confezioni dei Sonic

Ciascuna edizione viene proposta al prezzo di 99 dollari e include una confezione speciale realizzata per richiamare l'estetica dell'epoca. L'iniziativa punta a offrire ai collezionisti una versione premium di due dei capitoli più rappresentativi della storia del franchise.

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L'annuncio si inserisce nelle celebrazioni dedicate all'anniversario di Sonic, personaggio che ha debuttato nel 1991 e che continua a rappresentare uno dei marchi più importanti del catalogo SEGA.

La prima edizione di Sonic the Hedgehog viene proposta con una cartuccia traslucida denominata Blue Blur. Sonic the Hedgehog 2, invece, utilizza una scocca traslucida chiamata Two Tail Amber. Entrambe le confezioni includono un manuale di istruzioni a colori illustrato e una nuova prefazione, oltre al classico packaging in stile custodia rigida e ad alcuni contenuti extra.

iam8bit ha inoltre dichiarato che una cartuccia su otto conterrà una speciale variante Chaos Emerald. Queste versioni si distinguono per una diversa finitura traslucida e per un effetto luminoso. L'azienda segnala inoltre che la produzione è affidata a Retrotainment Games e che ogni cliente potrà acquistare un massimo di due copie.

La prima ondata di spedizioni è prevista per il terzo trimestre del 2026, la seconda per il quarto trimestre del 2026, mentre gli ordini rimanenti saranno evasi nel primo trimestre del 2027. Dopo l'acquisto, gli acquirenti riceveranno un'e-mail di conferma con l'indicazione della finestra di spedizione assegnata.

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