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Sonic the Hedgehog festeggia 35 anni con una diretta, in arrivo l'annuncio di Sonic Frontiers per Switch 2?

Sonic festeggia 35 anni con una diretta speciale oggi alle 18:30: musica, gameplay, ospiti e possibili novità, tra cui l'attesa versione Switch 2 di Sonic Frontiers, ipotizzata come shadow drop.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/06/2026
Sonic the Hedgehog

Oggi Sonic the Hedgehog celebra il suo 35° anniversario e, per l'occasione, Sega ha organizzato una diretta speciale dedicata al celebre porcospino blu, durante la quale potrebbero arrivare anche alcune novità legate ai videogiochi del franchise.

L'appuntamento è fissato per oggi, 23 giugno, alle 18:30 italiane, sui canali YouTube e Twitch del franchise. La trasmissione proporrà diverse attività, tra musica, gameplay e momenti celebrativi.

Annuncio "a sorpresa" di Sonic Frontiers Definitive Edition?

Sul fronte degli annunci, Sega ha voluto mettere le mani avanti: "Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di ricevere aggiornamenti sul futuro di Sonic. Non tratteremo tutto in questa livestream."

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Un invito implicito ad abbassare le aspettative: difficilmente verrà presentato un nuovo capitolo principale, ma non sono da escludere reveal minori. Tra questi rientra la versione Nintendo Switch 2 di Sonic Frontiers, ormai un segreto di Pulcinella dopo le segnalazioni di enti ufficiali come l'ESRB. Considerando che il noto insider billbil-kun aveva indicato il lancio proprio per il 23 giugno, l'ipotesi più accreditata è quella di uno shadow drop, ovvero annuncio durante l'evento e pubblicazione immediata in digitale per celebrare l'anniversario.

Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2 è stato avvistato nei negozi Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2 è stato avvistato nei negozi

Per il resto, la trasmissione includerà gameplay, attività, musica e altro ancora per celebrare i 35 anni di Sonic the Hedgehog. Sarà condotta da Jacki Jing, GamesCage e RogersBase, con la partecipazione di Angelica Trae, DawnSR, Emerldd, Emzberry, Evan Stanley, Izzibell, JadenBombastic, KennieAdventure, Loveretro, MaeMaeTown, OkayLandy, SamProcrastinates, Smirky, Sonic_1992 e TreasureHuntingSonic. L'evento fungerà anche da raccolta fondi benefica a supporto dello St. Jude Children's Research Hospital.

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