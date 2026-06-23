Sonic the Hedgehog festeggia 35 anni con una diretta, in arrivo l'annuncio di Sonic Frontiers per Switch 2?

L'appuntamento è fissato per oggi, 23 giugno, alle 18:30 italiane , sui canali YouTube e Twitch del franchise. La trasmissione proporrà diverse attività, tra musica, gameplay e momenti celebrativi.

Oggi Sonic the Hedgehog celebra il suo 35° anniversario e, per l'occasione, Sega ha organizzato una diretta speciale dedicata al celebre porcospino blu, durante la quale potrebbero arrivare anche alcune novità legate ai videogiochi del franchise.

Annuncio "a sorpresa" di Sonic Frontiers Definitive Edition?

Sul fronte degli annunci, Sega ha voluto mettere le mani avanti: "Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di ricevere aggiornamenti sul futuro di Sonic. Non tratteremo tutto in questa livestream."

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Un invito implicito ad abbassare le aspettative: difficilmente verrà presentato un nuovo capitolo principale, ma non sono da escludere reveal minori. Tra questi rientra la versione Nintendo Switch 2 di Sonic Frontiers, ormai un segreto di Pulcinella dopo le segnalazioni di enti ufficiali come l'ESRB. Considerando che il noto insider billbil-kun aveva indicato il lancio proprio per il 23 giugno, l'ipotesi più accreditata è quella di uno shadow drop, ovvero annuncio durante l'evento e pubblicazione immediata in digitale per celebrare l'anniversario.

Per il resto, la trasmissione includerà gameplay, attività, musica e altro ancora per celebrare i 35 anni di Sonic the Hedgehog. Sarà condotta da Jacki Jing, GamesCage e RogersBase, con la partecipazione di Angelica Trae, DawnSR, Emerldd, Emzberry, Evan Stanley, Izzibell, JadenBombastic, KennieAdventure, Loveretro, MaeMaeTown, OkayLandy, SamProcrastinates, Smirky, Sonic_1992 e TreasureHuntingSonic. L'evento fungerà anche da raccolta fondi benefica a supporto dello St. Jude Children's Research Hospital.