Capcom Spotlight: annunciato un nuovo evento con Onimusha: Way of the Sword e Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Presto Capcom svelerà delle novità sui suoi titoli di punta tramite un nuovo Capcom Spotlight. Segnativi la data sul calendario: l'appuntamento è alle 23:00 italiane di giovedì 25 giugno.

Sarà possibile seguire l'evento con sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Capcom Europe. Stando ai primi dettagli, lo show sarà incentrato "su aggiornamenti per i giochi già disponibili, oltre a novità sui titoli in arrivo" e durerà circa 30 minuti.