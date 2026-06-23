Capcom Spotlight: annunciato un nuovo evento con Onimusha: Way of the Sword e Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Presto Capcom svelerà delle novità sui suoi titoli di punta tramite un nuovo Capcom Spotlight. Segnativi la data sul calendario: l'appuntamento è alle 23:00 italiane di giovedì 25 giugno.
Sarà possibile seguire l'evento con sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Capcom Europe. Stando ai primi dettagli, lo show sarà incentrato "su aggiornamenti per i giochi già disponibili, oltre a novità sui titoli in arrivo" e durerà circa 30 minuti.
I giochi confermati e grandi assenti
Il sito ufficiale indica tre protagonisti principali del nuovo Spotlight: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Onimusha: Way of the Sword e Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Il primo è già disponibile nei negozi da diversi mesi, quindi è lecito aspettarsi novità su degli aggiornamenti con nuovi contenuti per tutti i giocatori e sul DLC già annunciato con una storia secondaria aggiuntiva dedicata a Rudy, in uscita ad autunno 2026.
Onimusha: Way of the Sword, atteso per il 25 settembre, ha ricevuto una demo poche settimane fa su tutte le piattaforme. Durante lo Spotlight, Capcom potrebbe mostrare nuove meccaniche di gameplay, rivelare i primi contenuti post‑lancio o persino anticipare la data di uscita, come suggerito da un recente leak di un rivenditore online.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen arriverà il 9 ottobre, segnando il debutto del gioco su Nintendo Switch 2 e introducendo un'espansione di grandi dimensioni, ricca di novità. Lo Spotlight rappresenta il palcoscenico ideale per una presentazione più approfondita sui nuovi contenuti, sfide e le modifiche al gameplay.
Nella line‑up mancano alcuni nomi importanti, anche se non è da escludere qualche sorpresa. Tra gli assenti spicca Monster Hunter Wilds: Ascendance, la colossale espansione prevista per il 2027, che potrebbe però ricevere una presentazione dedicata durante l'estate, magari alla Gamescom di Colonia. Non compaiono nemmeno Resident Evil Requiem, di cui è in sviluppo un'espansione, né il remake di Resident Evil Veronica, entrambi potenziali protagonisti di futuri annunci.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.