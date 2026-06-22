Devil May Cry Remake potrebbe essere in sviluppo e anche a buon punto

Si tratterebbe di un remake del primo capitolo della serie , quello uscito nel lontano 2001 su PlayStation 2 e capostipite non solo di uno dei franchise più noti di Capcom ma, in un certo senso, di un vero e proprio sotto-genere: quello dei cosiddetti "stylish action", che mischiano l'azione serrata classica con elementi coreografici e uno stile molto marcato.

Potrebbe esserci un remake di Devil May Cry in sviluppo, secondo quanto riferito da un leaker che sembra essere considerato attendibile, e sarebbe anche in uno stadio piuttosto avanzato di lavorazione, cosa che fa pensare a un possibile annuncio vicino .

Un'idea alquanto sensata, vista la situazione

L'informazione arriva dall'utente X "Major Playeix", che su Reddit viene considerato parzialmente affidabile in quanto responsabile di una serie di anticipazioni che si sono poi rivelate corrette per quanto riguarda vari titoli Sega.



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Tuttavia, ci sono discussioni al riguardo visto che sembra trattarsi di una persona che finora ha rilanciato soprattutto informazioni riferite da un altro leaker e i cui collegamenti con Capcom non sono chiari, dunque l'affidabilità è in discussione.

In ogni caso, un remake di Devil May Cry potrebbe avere senso, a questo punto: abbiamo visto infatti come l'ultimo capitolo della serie, Devil May Cry 5, continui a vendere con una certa regolarità e abbia raggiunto il record di vendite annuali ben sette anni dopo il lancio, cosa che dimostra come il franchise sia ancora decisamente rilevante.

Inoltre, la recente serie animata da parte di Netflix ha avuto un notevole successo ed è stata rinnovata per una terza stagione, che potrebbe fornire la cornice ideale per il rilancio della serie videoludica con questa operazione.

In base a quanto riferito, il remake di Devil May Cry dovrebbe essere in lavorazione su Unreal Engine 5 e potrebbe essere a buon punto, forse con annuncio non lontano.