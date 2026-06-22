Marvel potrebbe avere un nuovo action RPG in lavorazione, ma frenate le aspettative

Alcuni leaker stanno riportando della possibilità che Marvel abbia un nuovo gioco di ruolo d'azione in sviluppo e da svelare a breve, ma potrebbe trattarsi di un titolo non proprio apprezzabile dall'utenza PC e console standard, visto che pare sia un gioco mobile con elementi gacha.

Il gioco sarebbe identificato con il nome in codice Project Comet, come riferito dall'insider Miller Ross e successivamente dal leaker MultiverSusie, che evidentemente si riferiscono entrambi al medesimo progetto previsto per iOS e Android prima di tutto, dunque a tutti gli effetti un gioco mobile.

Il titolo in questione sarebbe sviluppato da Scopely, ovvero il team dietro Pokémon GO, Monster Hunter NOW, Stumble Guys e Monopoly GO, che in precedenza ha lavorato anche a Marvel Strike Force, dunque ha già avuto a che fare con la ricca licenza in questione.