Marvel potrebbe avere un nuovo action RPG in lavorazione, ma frenate le aspettative

Alcuni leaker stanno riportando della possibilità che Marvel abbia un nuovo gioco di ruolo d'azione in sviluppo e da svelare a breve, ma potrebbe trattarsi di un titolo non proprio apprezzabile dall'utenza PC e console standard, visto che pare sia un gioco mobile con elementi gacha.
Il gioco sarebbe identificato con il nome in codice Project Comet, come riferito dall'insider Miller Ross e successivamente dal leaker MultiverSusie, che evidentemente si riferiscono entrambi al medesimo progetto previsto per iOS e Android prima di tutto, dunque a tutti gli effetti un gioco mobile.
Il titolo in questione sarebbe sviluppato da Scopely, ovvero il team dietro Pokémon GO, Monster Hunter NOW, Stumble Guys e Monopoly GO, che in precedenza ha lavorato anche a Marvel Strike Force, dunque ha già avuto a che fare con la ricca licenza in questione.
Un action RPG gacha con i personaggi Marvel
In base a quanto riferito da alcuni leak più recenti, sembra che Project Comet sia destinato a inserirsi nel filone dei giochi di ruoli d'azione con elementi gacha come Genshin Impact e simili, potendo ovviamente sfruttare la pletora di personaggi offerti dalla licenza Marvel, fra super-eroi e villain vari.
A renderlo particolarmente interessante c'è però il gameplay che sembra impostato sull'azione cooperativa con missioni da portare avanti all'interno di vari livelli, ispirato un po' alla serie Marvel Ultimate Alliance, dunque con un possibile tocco nostalgico.
Ovviamente il punto di forza di questo Project Comet sarà il cast di personaggi, che in base a quanto emerso finora comprenderà celebrità come Captain America, Spider-Man e Wolverine oltre a personaggi più particolari come Elektra, Juggernaut e Silver Samurai, con una notevole varietà di scelta che guiderà tutto il meccanismo gacha.
In base a quanto emerso dai leak, lo stile grafico sembra richiamare un po' quello di Marvel Rivals e a questo punto attendiamo possibili conferme da parte di sviluppatori o publisher.
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