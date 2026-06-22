Don't Starve Together raggiunge un nuovo record di giocatori contemporanei dieci anni dopo l'uscita

Don't Starve è stato un grande successo di Klei e con l'arrivo della versione Don't Starve Together, pensata per la cooperativa, ha ottenuto ancora più consenso da parte del pubblico. Questi risultati si sono consolidati negli anni e sono migliorati a più riprese.

Il successo di Don't Starve Together

Parliamo precisamente, secondo i dati di SteamDB, di 122.662 utenti connessi contemporaneamente al videogioco. Il successo è anche conseguenza del fatto che al momento è possibile comprare Don't Starve Together a 1,49€ e include anche una seconda copia da regalare a un amico per giocare insieme. In pratica, dividendo la spesa, il gioco viene 75 centesimi.

Si tratta di un picco di successo simile a quello avvenuto nel 2023, quando uno sconto significativo aveva fatto passare i giocatori da una media di 50.000 a una di 100.000. Ora il risultato è stato superato. Ricordiamo inoltre che Don't Starve Together è stato pubblicato nel 2016, quindi questo successo arriva dieci anni dopo la pubblicazione.

Don't Starve Together è un gioco di sopravvivenza in un mondo oscuro dove la fame, il freddo e l'oscurità sono davvero minacciosi. Il nostro scopo è riuscire a creare fonti di cibo regolari, strumenti per difenderci e sbloccare nuovi personaggi con varie unicità.

Ricordiamo che Don't Starve Elsewhere è stato annunciato per PC con un trailer.