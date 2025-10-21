Don't Starve: The Board Game su Kickstarter voleva €42.000: ha ottenuto €3,4 milioni

Don't Starve: The Board Game è stato un successo su Kickstarter: il gioco da tavolo è partito con una richiesta di 42.975€ e ha raggiunto infine 3,4 milioni di euro, sbloccando così 55 obiettivi extra.

Don's Starve è un gioco di sopravvivenza del 2013 e questo gioco da tavolo ne riprende le meccaniche da roguelite cooperativo, ma in formato cartaceo. Trattandosi di un gioco di successo era credibile che la campagna Kickstarter raggiungesse ottime cifre, ma 3,4 milioni di euro (oltre 4 milioni di dollari) è un risultato notevole.