Don't Starve: The Board Game su Kickstarter voleva €42.000: ha ottenuto €3,4 milioni

Don't Starve: The Board Game è stato un successo su Kickstarter: il gioco da tavolo è partito con una richiesta di 42.975€ e ha raggiunto infine 3,4 milioni di euro, sbloccando così 55 obiettivi extra.
Don's Starve è un gioco di sopravvivenza del 2013 e questo gioco da tavolo ne riprende le meccaniche da roguelite cooperativo, ma in formato cartaceo. Trattandosi di un gioco di successo era credibile che la campagna Kickstarter raggiungesse ottime cifre, ma 3,4 milioni di euro (oltre 4 milioni di dollari) è un risultato notevole.
Il video di Don't Starve: The Board Game
In un nuovo aggiornamento, il produttore Glass Cannon Unplugged ha spiegato che ci sono tre nuovi extra, ovvero i Wormhole Tokens che "aggiungono un poco di imprevidibilità e un modo rapido per attraversare la mappa", insieme alle carte di partenza che "aggiungono un po' di varietà e di strategia" e infine le miniature della ricrescita che rendono "visivamente più appetibile" i segnaposto usati per tracciare la ricrescita sulla mappa.
Glass Cannon Unplugged afferma: "Con una comunità come la vostra, c'è qualcosa di impossibile? Mancano solo 3 giorni alla conclusione della campagna e voi non vi state risparmiando!"
Se vi interessa partecipare alla campagna Kickstarter, il pacchetto base costa 68 euro ed è previsto in arrivo nel marzo 2027.